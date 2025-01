10 Sự kiện nổi bật của tỉnh Gia Lai trong năm 2024

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt; không ngừng đổi mới sáng tạo để hiện thực hoá khát vọng phát triển; trong năm 2024, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đạt được thành tựu to lớn, dấu ấn nổi bật trên nhiều lĩnh vực; tạo tiền đề vững chắc để bứt phá, tăng tốc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025) và cả nhiệm kỳ (2020-2025); xây dựng Gia Lai ngày càng giàu mạnh, vững bước cùng cả nước bước vào Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam. Ban Biên tập Đài PT-TH Gia Lai đã lựa chọn các sự kiện nổi bật của tỉnh Gia Lai trong năm 2024, trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả.

1. GIA LAI VINH DỰ ĐÓN TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM ĐẾN THĂM, LÀM VIỆC

Dịp cuối năm Giáp Thìn 2024, đón Xuân mới Ất Tỵ 2025, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai rất vinh dự và tự hào khi đón đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành những tình cảm thân thiết, tốt đẹp nhất và ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của các thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tỉnh Gia Lai đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc kiến thiết, xây dựng quê hương giàu mạnh. Nhấn mạnh những giá trị to lớn của vùng đất Gia Lai giàu truyền thống cách mạng, hội tụ nhiều nét văn hóa đặc sắc và có những tiềm năng, dư địa, cơ hội phát triển đang rộng mở; đồng tình với quan điểm, định hướng phát triển của tỉnh Gia Lai; Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo để mục tiêu, khát vọng trở thành hiện thực, Gia Lai cần phải tiếp tục nỗ lực lớn, quyết tâm cao hơn nữa; tập trung xây dựng và phát triển trở thành tỉnh khá trong khu vực Duyên hải miền Trung – Tây Nguyên để đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, toàn diện; Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, vững bước cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đất nước giàu mạnh, thịnh vượng.

2. KIỆN TOÀN LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CỦA TỈNH GIA LAI

Tiếp tục triển khai công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; trong năm 2024, tỉnh Gia Lai đã tập trung kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đã được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã được Thủ tướng Chính phủ Quyết định điều động và bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Phó Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đã được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 và được HĐND tỉnh Gia Lai bầu được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Như vậy, Gia Lai đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh theo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước. Thường trực Tỉnh ủy hiện có 04 đồng chí; Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai hiện có 05 đồng chí.

3. GIA LAI: NĂM 2024, 17 CHỈ TIÊU ĐẠT VÀ VƯỢT, TRONG ĐÓ NHIỀU CHỈ TIÊU QUAN TRỌNG VỀ KINH TẾ ĐẠT CAO NHẤT TỪ TRƯỚC TỚI NAY

Kết thúc năm 2024, Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, ấn tượng về kinh tế-xã hội; có 17/21 chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt Nghị quyết đề ra (tăng 3 chỉ tiêu so với năm 2023); trong đó nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt cao nhất từ trước đến nay như: Thu ngân sách đạt khoảng trên 6.300 tỷ đồng. Giá trị sản xuất ngành Nông, lâm, thủy sản năm 2024 ước đạt 35.473,074 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 28,32% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh) với tỷ lệ tăng trưởng đứng tốp đầu (cụ thể là đứng thứ 5/63 tỉnh, thành cả nước, sau Bạc Liêu, Kon Tum, Đắk Nông, Bình Phước). Năm 2024, Gia Lai, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 820 triệu USD (tăng 17,65% so với năm 2023); nhiều mặt hàng xuất khẩu của tỉnh có mặt tại 50 quốc gia trên thế giới; trong đó Công ty TNHH Vĩnh Hiệp dẫn đầu cả nước về xuất khẩu cà phê năm 2024, nằm trong Top 100 doanh nghiệp Sao Vàng Đất Việt 2024. Trong năm, có rất nhiều doanh nghiệp lớn chọn Gia Lai để triển khai các dự án đầu tư với quy mô lớn, góp phần tạo những bứt phá về kinh tế của tỉnh trong những năm tới. Dự ước trong nhiệm kỳ 2020-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt bình quân 6,21%/năm, quy mô kinh tế gấp 1,9 lần so với đầu nhiệm kỳ và dự ước đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 75,69 triệu đồng. Cả nhiệm kỳ sẽ đạt chỉ tiêu trồng mới 40.000 ha rừng.

4. GIA LAI TỔ CHỨC TRỌNG THỂ LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐAK PƠ (24/6/1954-24/6/2024)

Sáng 24/6/2024, tại Di tích Đền Tưởng niệm Liệt sĩ và Tượng đài chiến thắng Đak Pơ, tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Đak Pơ (24/6/1954-24/6/2024). Nối tiếp Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, ngày 24/6/1954, quân và dân ta đã giành thắng lợi oanh liệt trong trận đánh Đak Pơ, góp phần buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ vào ngày 21/7/1954 chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương; kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến của dân tộc ta chống thực dân Pháp. Là mốc son chói lọi của cách mạng Việt Nam; lịch sử đã vinh danh, Chiến thắng Đak Pơ được ví là “Điện Biên Phủ ở Liên khu V”; là tượng đài bất tử, tạc vào non sông, đất nước ta như một huyền thoại, sáng mãi chủ nghĩa anh hùng và khát vọng hòa bình, độc lập tự do.

5. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH GIA LAI LẦN THỨ IV, NĂM 2024

Ngày 09/11/2024, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ IV, năm 2024 diễn ra trọng thể, vinh dự đón các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đỗ Văn Chiến – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đến dự. Là sự kiện chính trị quan trọng, Đại hội khẳng định và biểu dương, tôn vinh những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, Tổ quốc. Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư với quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, “Các dân tộc tỉnh Gia Lai đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”, đóng góp xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển, giàu bản sắc.

6,. ĐẠI HỘI THI ĐUA QUYẾT THẮNG LLVT TỈNH GIA LAI LẦN THỨ XVIII GIAI ĐOẠN 2019-2024 VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM, 35 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

Sáng 06/8/2024, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể Đại hội thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ XVIII, giai đoạn 2019 – 2024; đánh dấu sự lớn mạnh, trưởng thành của Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai, tô thắm truyền thống "Đoàn kết chiến đấu – Kiên cường bám trụ – Trưởng thành nhanh chóng – Chiến thắng vẻ vang". UBND tỉnh đã tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác; cùng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa được các địa phương, đơn vị tổ chức nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024) đã ôn lại trang sử hào hùng, những cống hiến đặc biệt xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam, Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước. 7. KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ANH HÙNG NÚP (02/5/1914-02/5/2024) Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động rất ý nghĩa Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Anh hùng Núp (02/5/1914-02/5/2024). Người con ưu tú, "Cánh chim đầu đàn" của đại ngàn Tây Nguyên; cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Anh hùng Núp đã trở thành biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần đại đoàn kết các dân tộc; về Tây Nguyên bất khuất, kiên trung. Với những cống hiến đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Anh hùng Núp vinh dự là người Tây Nguyên đầu tiên được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và được bạn bè quốc tế mến phục. 8. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM TỈNH GIA LAI LẦN THỨ XI NĂM 2024, ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH GIA LAI LẦN THỨ VIII NHIỆM KỲ 2024-2029 Với tinh thần "Đoàn kết – Dân chủ – Trách nhiệm – Đổi mới – Phát triển", Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử 93 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI đã hiệp thương cử Ban Thường trực và các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch. Đồng chí Trần Minh Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Gia Lai Đoàn kết – Bản lĩnh – Khát vọng – Sáng tạo – Hội nhập”, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã thông qua 14 chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ mới với các khâu đột phá để xây dựng Hội vững mạnh, khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng của thanh niên Gia Lai đem tài năng, sức trẻ để xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước giàu mạnh. Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VIII gồm 44 anh, chị. Anh Đỗ Đức Thanh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII được hiệp thương, tái cử chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VIII.

9. DU LỊCH GIA LAI ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU NHẤT KHU VỰC TÂY NGUYÊN

Tiếp tục “cất cánh”, “Du lịch Gia Lai” lọt vào Top 5 trong 10 từ khóa tìm kiếm nhiều nhất về điểm đến du lịch trong nước năm 2024 do Google công bố tối 13/12/2024. Sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng và nhiều di tích lịch sử, văn hóa đặc sắc, độc đáo; trong năm 2024, Gia Lai đã tổ chức lễ kỷ niệm các sự kiện lịch sử, các giải đấu thể thao và nhiều lễ hội văn hóa, biểu diễn nghệ thuật có quy mô lớn như: Ngày hội Hoa Dã Quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya, Chương trình Nghệ thuật Vũ khúc Dã Quỳ; Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh Cúp A Sanh và Liên hoan Văn hoá cồng chiêng huyện Ia Grai; Ngày hội Văn hoá các dân tộc lần thứ III, Giải chạy Gia Lai City Trail “Giấc mơ đại ngàn”…; đồng thời triển khai hiệu quả các chương trình liên kết phát triển du lịch với các tỉnh; là điểm đến hấp dẫn, lý tưởng của du khách trong và ngoài nước. Tổng lượt khách tham quan, du lịch đến tỉnh năm 2024 trên 1.340.000 lượt (tăng 11,7% so với năm 2023); tổng thu du lịch đạt 890 tỷ đồng (tăng 12,7% so với năm 2023), góp phần quan trọng phát triển kinh tế của tỉnh và bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá của dân tộc

10. THÀNH LẬP QUÂN ĐOÀN 34

Sáng ngày 15/12, tại TP. Pleiku, Đảng ủy, Bộ Tư Lệnh Quân đoàn 34 đã long trọng tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thành lập Quân đoàn 34 trên cơ sở sáp nhập Quân đoàn 3 – Binh đoàn Tây Nguyên và Quân đoàn 4 – Binh đoàn Cửu Long. Tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao “Quân kỳ Quyết thắng” cho Quân đoàn 34 – biểu tượng của truyền thống và sức mạnh “Quyết chiến, Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngay từ những ngày đầu được thành lập, Quân đoàn 34 đã vinh dự được đón đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm – Bí thư Quân ủy Trung ương đến thăm, làm việc. Đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương bày tỏ tin tưởng cán bộ, chiến sĩ của Quân đoàn 34 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của 2 đơn vị anh hùng, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, “tinh, gọn, mạnh” tiến lên hiện đại; thể hiện rõ vai trò là đơn vị chủ lực, là lực lượng cơ động chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Việc thành lập Quân đoàn 34 – một trong những đơn vị chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam và trụ sở chính đóng quân tại TP. Pleiku cho thấy tầm quan trọng, vị trí chiến lược về quốc phòng – an ninh của tỉnh Gia Lai trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

