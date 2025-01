UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về việc phòng ngừa, xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cán bộ, công nhân viên tăng cường tuyên truyền, vận động người thân, con em chấp hành pháp luật, nâng cao kỹ năng sống của bản thân. Sở GD&ĐT chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, các trường phổ thông trung học thuộc Sở thực hiện công tác đảm bảo an ninh học đường; phối hợp với lực lượng Công an thường xuyên tiến hành kiểm tra, phát hiện kịp thời các trường hợp mang theo vật cấm, hung khí nguy hiểm khi đến trường, kịp thời thu giữ, phòng ngừa không để xảy ra các vụ việc phức tạp trong trường học. Công an tỉnh tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục. Chỉ đạo lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động, Công an cấp xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp người chưa thành niên, học sinh điều khiển phương tiện xe mô tô khi chưa đủ tuổi, không có GPLX… gây mất an ninh trật tự; kiểm tra người và phương tiện, kịp thời phát hiện hung khí, vật cấm để phòng ngừa, xử lý. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm cho học sinh; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên môi trường mạng internet, mạng xã hội. UBND các huyện, thị xã thành phố chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để tội phạm liên quan đến các trường hợp người chưa thành niên diễn biến phức tạp mà không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả./.

