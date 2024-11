Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024

Sáng nay (01/11), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh để nghe báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 và kết quả giải ngân kinh phí thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Cuộc họp được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính UBND tỉnh tới điểm cầu của các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024; toàn tỉnh Gia Lai còn 23.886 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 6,07% tổng số hộ dân toàn tỉnh, giảm 2,04% hộ nghèo so với năm 2023; đạt 101,91% so với kế hoạch). Trong đó số hộ nghèo đồng bào DTTS là 21.377 hộ (chiếm tỷ lệ 12,71% hộ đồng bào DTTS của tỉnh; giảm 4,34% so với năm 2023 và đạt 144,67% so với kế hoạch). Riêng tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Kông Chro giảm 5,93% (đạt 107,82% so với kế hoạch). Có 03/17 địa phương thực hiện không đạt kế hoạch giảm nghèo năm 2024 được UBND tỉnh giao (gồm thị xã An Khê, huyện Kbang và huyện Phú Thiện). Về hộ cận nghèo, toàn tỉnh còn 34.546 hộ (chiếm tỷ lệ 8,77%, giảm 0,44% so với năm 2023); trong đó số hộ cận nghèo đồng bào DTTS là 27.671 hộ (chiếm tỷ lệ 16,45% hộ đồng bào DTTS toàn tỉnh, giảm 0,42% so với năm 2023).

Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, tổng dự toán kinh phí để thực hiện trong năm 2024 là hơn 371,7 tỷ đồng (bao gồm cả kinh phí chuyển nguồn từ năm 2022 và 2023 sang năm 2024). Tổng kinh phí giải ngân đến ngày 31/10/2024 là hơn 177,8 tỷ đồng; trong đó vốn đầu tư đã giải ngân hơn 86 tỷ đồng (đạt 61,58%) và vốn sự nghiệp đã giải ngân hơn 91,7 tỷ đồng (đạt 39,56%).

Thảo luận tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề cốt lõi trong thực hiện chương trình giảm nghèo và giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024; đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện công tác giảm nghèo trong thời gian tới một cách hiệu quả hơn./.

Mỹ Tiến – Minh Trung

Lượt xem: