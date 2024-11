Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình Nghệ thuật “Vũ khúc Dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya 2024”

Chiều nay (05/11), đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban Tổ chức Tuần Lễ hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya năm 2024 đã đi kiểm tra thực tế tiến độ triển khai 2 sự kiện gồm: Lễ Khai mạc Tuần lễ hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya 2024 và Chương trình Nghệ thuật “Vũ khúc Dã quỳ – Chư Đang Ya 2024” và thống nhất một số phương án tổ chức 2 sự kiện với các đơn vị tổ chức. Cùng đi có lãnh đạo UBND huyện Chư Păh.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã kiểm tra tiến độ thực hiện lắp đặt sân khấu tổ chức 2 sự kiện: Lễ Khai mạc Tuần Lễ hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya 2024 diễn ra sáng ngày 08/11 và Chương trình Nghệ thuật “Vũ khúc Dã quỳ – Chư Đang Ya 2024” diễn ra tối ngày 09/11 tại sân nhà rông làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh. Hiện tại, đơn vị tổ chức sự kiện đang khẩn trương hoàn thành các công đoạn cuối cùng của việc lắp đặt sân khấu nhằm đảm bảo các sự kiện sẽ được diễn ra theo đúng kế hoạch. Các phương án sắp xếp vị trí ngồi cho đại biểu và du khách khi đến tham gia các sự kiện; phương án bố trí vị trí đặt máy quay phim, xe màu và các thiết bị chuyên dụng để tổ chức sản xuất 2 Chương trình Truyền hình trực tiếp và Livestream do Đài PT – TH Gai Lai phụ trách cũng đã được thống nhất.

Làm việc tại hiện trường với lãnh đạo và các phòng, ban trực thuộc UBND huyện Chư Păh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch lưu ý, Tuần lễ hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya sẽ có nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là Lễ Khai mạc Tuần lễ hoa và Chương trình Nghệ thuật “Vũ khúc Dã quỳ – Chư Đang Ya 2024”, do đó, dự kiến sẽ có khá đông du khách đến tham quan và trải nghiệm trong dịp này, vì vậy địa phương cần có các phương án cụ thể nhằm đảm bản an ninh trật tự, phân luồng giao thông cũng như đảm bảo tốt các nội dung khác để Tuần lễ được diễn ra an toàn, tạo được nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.



Lễ Khai mạc Tuần Lễ hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya 2024 vào sáng ngày 08/11 và Chương trình Nghệ thuật “Vũ khúc Dã quỳ – Chư Đang Ya 2024” vào tối ngày 09/11 sẽ được Đài PT – TH Gia Lai truyền hình trực tiếp và được nối sóng với nhiều Đài PT – TH, Đài Truyền hình, Kênh truyền hình trong cả nước, đồng thời Livestream trên nền tảng mạng xã hội Truyền hình Gia Lai và Truyền hình Hậu Giang để phục vụ quý khán giả trong và ngoài tỉnh./.

Hoà Giang – Quốc Linh – dựng thô: R’Piên

