Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, chúc Tết Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, sáng nay (14/1), đồng chí Võ Thị Ánh Xuân – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên (thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) đóng quân trên địa bàn TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Cùng đi về phía Đoàn công tác Trung ương có lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Trung ương Ủy ban MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Về phía tỉnh Gia Lai, cùng đi với Đoàn công tác Trung ương có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đến thăm, chúc Tết Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên, đồng chí Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đạt được trong thời gian qua; dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào song cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các lực lượng và chính quyền các địa phương để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên – “phên giậu phía Tây của Tổ quốc”, tạo cơ sở vững chắc để thúc đẩy kinh tế – xã hội của các địa phương trong khu vực phát triển. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Phó Chủ tịch nước đề nghị Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tập trung xây dựng đơn vị “thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Trong đó, cần tăng cường huấn luyện, diễn tập phương án, đảm bảo bất cứ trong tình huống nào cũng không bị động, bất ngờ, kịp thời nắm bắt tình hình để tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương và kịp thời tăng cường lực lượng nhằm bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong các thời điểm diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước và của các địa phương. Đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ phát huy phẩm chất cao đẹp của lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ theo 6 lời Bác Hồ dạy Công an nhân dân; góp phần tích cực cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước. Nhân dịp năm mới -Xuân Ất Tỵ 2025, đồng chí Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và tin tưởng lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công mới trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, mãi xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.

Đức Hải – R’Piên

Lượt xem: