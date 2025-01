Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và viếng các Anh hùng Liệt sĩ

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai, sáng nay (15/1), đồng chí Võ Thị Ánh Xuân – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku và dâng hoa, dâng hương viếng anh linh các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai. Cùng dâng hoa, dâng hương về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, với lòng biết ơn vô hạn, đồng chí Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên đã dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên để tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân; Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam; Người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người đã cống hiến cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc để đất nước ta được độc lập, tự do; Nhân dân ta được sống trong hòa bình, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay.

Tiếp đó, các đồng chí trong Đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã dâng hương tại Nhà thờ Bác trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại tư tưởng, đạo đức và phong cách sáng ngời, mãi là tài sản vô cùng quý báu, là niềm tự hào, nguồn cổ vũ, động viên vô cùng to lớn cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường, vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Dâng hoa, dâng hương viếng anh linh các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai, đồng chí Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các thành viên trong Đoàn công tác của Trung ương và lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã giành một phút mặc niệm để tưởng nhớ, tri ân những cống hiến, đóng góp vô cùng to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ – những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược để đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do. Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta mãi mãi khắc ghi sự hy sinh cao cả của các Anh hùng Liệt sĩ và nguyện luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng để xây dựng nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu./.

Đức Hải – R’Piên

