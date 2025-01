Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tiếp Đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy Gia Lai

Sáng nay (21/01), tại Trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đã tiếp Đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy Gia Lai nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Cùng tiếp Đoàn có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và Ban Tôn giáo tỉnh.

Thăm và chúc Tết Tỉnh ủy Gia Lai, Linh mục Đỗ Hiệu – Tổng đại diện Giáo phận Kon Tum thay mặt các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân trong Giáo phận Kon Tum gửi lời chúc mừng năm mới, chúc Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 an lành, hạnh phúc tới lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai; chúc tỉnh Gia Lai trong năm 2025 dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, vươn lên tầm cao mới, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân và các tín đồ tôn giáo. Linh mục Tổng đại diện Giáo phận Kon Tum bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy Gia Lai cho các hoạt động của Giáo phận trong thời gian qua. Mong muốn năm mới 2025 sẽ là năm của sự an bình, thịnh vượng và phát triển bền vững cho tỉnh Gia Lai, Linh mục Đỗ Hiệu cho biết, Giáo phận Kon Tum sẽ luôn đồng hành cùng tỉnh Gia Lai trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương cảm ơn tình cảm và những lời chúc Tết tốt đẹp của Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum và đánh giá cao những đóng góp của Giáo phận Kon Tum trong quá trình phát triển của tỉnh Gia Lai cũng như tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội tại địa phương. Nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Gia Lai luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật, bảo đảm sự tự do tín ngưỡng của mọi người dân; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp, bình an, sức khỏe tới các linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân của Giáo phận Kon Tum và mong rằng trong năm mới 2025, Giáo phận Kon Tum sẽ tiếp tục hưởng ứng, cộng hưởng, đồng hành cùng tỉnh Gia Lai giữ vững truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, vì sự phát triển chung của quê hương, đất nước./.

Mỹ Tiến – Phi Long



