Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương làm việc với các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ

Chiều nay (15/01), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Lương chủ trì buổi làm việc với các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh để nắm tình hình triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của các hội theo chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của tỉnh.Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo: Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ và Văn phòng Tỉnh uỷ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Lương cho biết, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Với tinh thần làm nghiêm, làm sớm và cần thận trọng trong triển khai thực hiện, tạo sự đồng thuận cao, đảm bảo sau khi sắp xếp hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ý kiến của các đơn vị tại buổi làm việc đều đồng tình, thống nhất cao với chủ trương tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tuy nhiên trong thực tiễn triển khai thực hiện tại các hội cũng còn những khó khăn, vướng mắc. Theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, một số đơn vị đề xuất giữ nguyên không sáp nhập; một số ý kiến đề xuất nên tiến hành sáp nhập những hội có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; đồng thời cũng đề xuất tên gọi phù hợp khi sáp nhập các hội với nhau.

Phát biểu Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm của lãnh đạo các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ. Các ý kiến đã thể hiện sự đồng tình, ủng hộ chủ trương của Đảng, chỉ đạo của tỉnh, đồng thời cũng thể hiện quan điểm riêng của từng đơn vị với mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và các đơn vị chức năng cần đánh giá đúng và thực chất “sứ mệnh lịch sử”, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức hội; trong đó cần quan tâm đến thực trạng tổ chức bộ máy, tình hình hội viên, thành viên, kinh phí, chất lượng, hiệu quả hoạt động và yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra với các hội trong thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cộng hưởng với tỉnh trong thực hiện chủ trương lớn này của Trung ương, của tỉnh; và lưu tâm đến vấn đề sắp xếp, tinh gọn bộ máy bên trong./.

Mỹ Tiến – Ksor Tuối

