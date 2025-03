Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung dự Lễ khởi công xây dựng nhà thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Sáng nay (03/3), đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Lễ khởi công xây dựng nhà thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ.

Tại buổi lễ, xã Ia Dom đã khởi công xây dựng căn nhà mới cho gia đình bà Rơ Mah A Năk ở làng Mook Trêl. Đây là 1 trong 51 căn nhà được hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Ia Dom.

Phát biểu tại Lễ khởi công xây dựng nhà, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Đức Cơ và xã Ia Dom, cùng sự nỗ lực của các gia đình trong việc thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Đức Cơ cần quan tâm sâu sát, dự lường các tình huống phát sinh, không để bà con gặp khó khăn trong việc đối ứng kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Cũng trong sáng nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đã dự sinh hoạt Chi bộ thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ thường kỳ tháng 2/2025. Đồng chí Rah Lan Chung đề nghị trong thời gian tới, Chi bộ thôn Cửa Khẩu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; vận động quần chúng tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương và cấp trên phát động.

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung cùng lãnh đạo huyện Đức Cơ đã đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh nhân dịp Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 36 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng và chúc sức khỏe tới các cán bộ, chiến sĩ và mong muốn tập thể đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Biên phòng, vượt qua mọi khó khăn, tăng cường đoàn kết, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia./.

Như Quỳnh

