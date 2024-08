Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm việc với Đoàn công tác của Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng nay (28/8), tại Trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Công Dũng – Tổng Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam làm Trưởng đoàn,về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác tích hợp thông tin của tỉnh Gia Lai lên Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.Cùng tiếp Đoàn công tác của Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có đồng chí Huỳnh Thế Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh cũng như kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đến giữa nhiệm kỳ và 6 tháng đầu năm 2024. Theo đó, giai đoạn 2021-2023, kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá so với khu vực và bình quân cả nước. Tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 2010 bình quân ước tăng 9,1%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 17,24%/năm; tổng thu ngân sách nhà nước bình quân hằng năm tăng 13,6%. Toàn tỉnh có 91/182 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 10 xã so với đầu nhiệm kỳ); quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng và đạt kết quả tích cực. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội tăng so với cùng kỳ; văn hóa-xã hội tiếp tục được quan tâm; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng.

Đối với công tác tích hợp thông tin của tỉnh Gia Lai lên Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, theo báo cáo của Đoàn công tác Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tại buổi làm việc cho biết:Từ khi Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam khai trương vào tháng 3/2023, tính đến tháng 8/2024,Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã tích hợp được 2.066 tin, bài, video clip về Gia Lai từ Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai và Báo Gia Lai; trong đó số tin bài phù hợp với mục đích, yêu cầu tiếp tục được xuất bản chiếm khoảng 50%. Nội dung tin bài cập nhật kịp thời, đầy đủ, đa dạng, phong phú các hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đề xuất tăng cường phối hợp giữa Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh Gia Lai và Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc cung cấp, tích hợp và hậu kiểm tin bài trên Cổng. Đồng chí Tổng Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt NamNguyễn Công Dũng đề nghị Gia Lai quan tâm xây dựng, phát triển “Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh thành Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh” trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung cho biết trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo các bộ phận tham mưu, khẩn trương khắc phục những khó khăn, hạn chế,quan tâm đầu tư, nâng cấp giao diện của Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh, đảm bảo kịp thời phục vụ tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội của tỉnh; đồng thời sẽ chỉ đạo phối hợp với bộ phận chuyên môn của Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam để tiến hành tích hợp thông tin của tỉnh Gia Lai lên Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng mong đồng chí Tổng Biên tập và Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh trong công tác tích hợp thông tin; đồng thời, quan tâm tuyên truyền, quảng bá các thông tin của tỉnh Gia Lai lên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần hỗ trợ tỉnh quảng bá hình ảnh đến các địa phương trong nước và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao./.

