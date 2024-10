Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Gia Lai Rah Lan Chung: Rà soát các chỉ tiêu của năm 2024 để có giải pháp cụ thể phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra

Chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 9 và 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ tháng 10 và 3 tháng cuối năm 2024 của UBND tỉnh Gia Lai được tổ chức chiều nay (09/10), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đề nghị: Các sở, ngành, địa phương cần khẩn trương rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của năm 2024 để có giải pháp cụ thể, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Anh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính trụ sở UBND tỉnh có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ngành, đơn vị của tỉnh. Hội nghị được kết nối đến điểm cầu UBND 17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2024, UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nên các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu hầu hết đều bằng và vượt so với cùng kỳ năm 2023. Tính đến hết tháng 9 năm 2024: Tổng diện tích gieo trồng đạt 587.238 ha; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 700 triệu USD, tăng trên 26% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó xuất khẩu chủ lực là mặt hàng cà phê tăng trên 28% về giá trị, chiếm 80% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh; thu ngân sách nhà nước thực hiện 9 tháng đầu năm đạt trên 4.781 tỷ đồng, đạt 85% so với dự toán Trung ương giao, đạt 82,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong 9 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh có 764 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 6,9% so với cùng kỳ, với số vốn đăng ký trên 7 nghìn tỷ đồng. Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tiếp tục duy trì ở mức cao. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm, du lịch tiếp tục khởi sắc; an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm cả 3 tiêu chí. Công tác đối ngoại được thực hiện tốt. Trong 9 tháng đầu năm, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành tiếp tục chủ động rà soát các vướng mắc để tập trung tháo gỡ, tăng cường đi cơ sở, làm việc với địa phương; rà soát và tập trung giải quyết các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Cùng với nhấn mạnh những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh đã nêu một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện một số chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2024. Nhất là đối với các chỉ tiêu như: Tốc độ phát triển tổng sản phẩm 9 tháng đầu năm chưa đạt kế hoạch, hiện mới chỉ đạt 3,76%, trong khi đó kế hoạch đề ra là tăng 8,6%; tình hình giải ngân vốn đầu tư công và giải ngân 3 Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh còn chậm; chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng giảm so với cùng kỳ năm 2023; một số vướng mắc lĩnh vực tài nguyên và môi trường chưa được xử lý; tai nạn giao thông tăng cả 3 chỉ số.

Về giải ngân vốn đầu tư công, theo báo cáo của Sở KH & ĐT, tổng kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách năm 2024 đã phân bổ là 4.436,84 tỷ đồng, hiện còn 200,54 tỷ đồng chưa được phân bổ, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 48,05 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 152,49 tỷ đồng. Tính đến ngày 25/9/2024, toàn tỉnh đã giải ngân được 1.751,21 tỷ đồng, đạt 39%. Hiện nay, 4 tổ công tác của UBND tỉnh đang tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công tại các địa phương, đơn vị.

Ông Đinh Hữu Hòa – Phó Giám đốc phụ trách Sở KH & ĐT tỉnh Gia Lai phát biểu: “Đối với phân bổ vốn, tính đến thời điểm hiện nay cơ bản thực hiện đạt kế hoạch. Riêng đối với số vốn 200,54 tỷ chưa được phân bổ, trong đó có 152,49 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương là do chưa đủ cơ sở để phân bổ, vì đây là vốn dành cho dự án đầu tư trong giai đoạn 2026-2030 Sở KH & ĐT đang xin chủ trương của UBND tỉnh về việc gia hạn phân bổ nguồn vốn này khi đã đủ cơ sở giải ngân. Về điều chỉnh vốn giải ngân vốn đầu tư, Sở KH & ĐT cũng đã trình UBND tỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh cho điều chỉnh các dự án không có khả năng giải ngân để chuyển qua các dự án khác.”

Điểm sáng trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm 2024 là tình hình thu ngân sách nhà nước. Theo Sở Tài Chính, nguyên nhân tăng là nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương và ngành Thuế trong việc triển khai các giải pháp khai thác các nguồn thu.

Ông Đặng Công Lâm – Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai nói: “Bức tranh thu ngân sách rất khả quan, khả năng 3 tháng còn lại của năm 2024, thu ngân sách của tỉnh sẽ tiếp tục tăng. Do vậy, chúng ta có thể tin tưởng sẽ thu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu Trung ương và HĐND giao. Trong 17 khoản thu, chúng ta đã đạt và vượt 12 khoản, còn 5 khoản chưa đạt thôi. Trong 5 khoản thu thì có khoản thu tiền sử dụng đất, mới chỉ đạt được hơn 16% kế hoạch thôi, chủ yếu liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công nên từ giờ đến cuối năm tập trung xử lý các vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công thì cũng sẽ góp phần hoàn thành được chỉ tiêu của nguồn thu tiền thuế sử dụng đất.”

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Phạm Minh Trung đã báo cáo, làm rõ những vướng mắc về: Vấn đề đất san lấp cho các công trình; vấn đề lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp tỉnh còn chậm; việc triển khai Luật Đất đai năm 2024 còn chậm; trách nhiệm của Sở Tài Nguyên & Môi trường trong việc chậm giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng tiến độ triển khai các công trình đầu tư trên địa bàn tỉnh:

Ông Phạm Minh Trung – Giám đốc Sở TN & MT tỉnh Gia Lai nêu: “Một số công trình chậm giải phóng mặt bằng do không phù hợp quy hoạch sử dụng đất, như đường tránh phía Đông, trước đây trong chủ trương đầu tư và quyết định phê duyệt dự án thì đều phù hợp với quy hoạch sử dụng đất nhưng trong quá trình triển khai, cơ quan có thẩm quyền đã điều chỉnh qua hướng tuyến Chư Păh hơn 1km nên không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất nên không phù hợp quy hoạch sử dụng đất. Đối với KCN Nam Pleiku cũng vậy, hiện nay chủ đầu tư đề nghị xây dựng thêm hạng mục đầu tư, không có trong quy hoạch sử dụng đất nên không phải do các huyện hay do ngành Tài nguyên & Môi trường.”

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Rah Lan Chung- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Giám đốc các sở; thủ trưởng các ngành, đơn vị; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong 3 tháng cuối năm 2024; tập trung khắc phục các tồn tại theo các kết luận thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra như: Kết luận số 314 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Kết luận 263 của Thanh tra Chính phủ…Đồng thời, cần triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực.

Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo: “Cần quyết liệt triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là 03 chương trình mục tiêu quốc gia. Khẩn trương phân bổ các nguồn vốn còn lại theo quy định; khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tái định cư để có mặt bằng sạch phục vụ thi công. Xây dựng giải pháp, tiến độ cụ thể cho từng dự án. Khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, quản lý chặt chẽ nguồn thu, khẩn trương có các giải pháp hiệu quả để đảm bảo kế hoạch thu năm 2024, nhất là thu từ tiền sử dụng đất. Khẩn trương nghiên cứu xử lý, tháo gỡ khó khăn đối với vật liệu xây dựng, đất san lấp, giá đất cụ thể, thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.”

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung cũng đề nghị các sở, ngành có liên quan cần: Rà soát lại các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư để tháo gỡ vướng mắc cho các chủ đầu tư; quan tâm đến vấn đề cải cách hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; nghiên cứu thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất của tỉnh; tập trung triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Hà -Thanh Sáng – Ksor Tuối

Lượt xem: