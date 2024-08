Phiên làm việc thứ Hai Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Trong 02 ngày (22 và 23/8), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Sáng nay (23/8), tại Hội trường 2/9, TP.Pleiku; Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 đã tiến hành Phiên làm việc thứ Hai. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh Gia Lai. Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Trách nhiệm – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ XI có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện tình hình, kết quả hoạt động công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2019-2024; đề ra phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029. Dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Trung ương có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam một số tỉnh lân cận; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy cùng 333/336 đại biểu chính thức đại diện các liên minh, tổ chức chính trị-xã hội, các giai tầng, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Đài PT-TH đã THTT và Livestream Phiên làm việc thứ Hai và bế mạc Đại hội trên các nền tảng mạng xã hội chính thức của THGL để phục vụ quý khán giả.

Mở đầu Phiên làm việc thứ Hai, Đại hội đã báo cáo kết quả của Phiên làm việc thứ Nhất diễn ra chiều qua- ngày 22/8. Theo đó, tại Phiên làm việc thứ Nhất, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ XI đã thống nhất hiệp thương cử nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 93/95 vị Ủy viên (khuyết 02 Ủy viên). Đây là những đại biểu ưu tú, đại diện các tổ chức thành viên; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; đại diện các ngành, các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, các thành phần kinh tế; cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đảm bảo tính đại diện, tính tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị thứ Nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029 đã hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực gồm 07 vị (khuyết 01 vị). Đồng chí Trần Minh Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa X được 100% các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa XI tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029. 03 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X tiếp tục được tín nhiệm cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, gồm các đồng chí: Phạm Thị Lan, Đinh Ngọc Hải, Siu Trung. Tại Hội nghị thứ Nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029 cũng đã hiệp thương cử 03 vị Ủy viên Ban Thường trực khóa XI (khuyết 01 vị).

Diễn văn khai mạc Đại hội do đồng chí Trần Minh Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa XI trình bày tại Đại hội nhấn mạnh: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đại hội lần này có nhiệm vụ xem xét, đánh giá kết quả hoạt động công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới với mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đồng chí Trần Minh Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa XI phát biểu khai mạc: “Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ XI diễn ra trong bối cảnh đất nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tỉnh Gia Lai còn gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, giá cả nông sản không ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ để chống phá. Từ những thuận lợi và khó khăn trên, đòi hỏi MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phải tự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xác định rõ mục tiêu và chương trình hành động đáp ứng yêu cầu củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; đáp ứng yêu cầu thực tiễn cuộc sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Trách nhiệm – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội nêu cao quyết tâm “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam; thực hiện dân chủ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc”.”

Báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 trình bày tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 một lần nữa khẳng định Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới với những mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Tại Đại hội, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh và công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ 2019-2024. Các đại biểu tham dự Đại hội cũng đã tham luận về nhiều nội dung nhằm tiếp tục phát huy vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, góp phần đưa Gia Lai vững bước đi lên cùng cả nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ: Trong những năm qua, đứng trước những thử thách, khó khăn của tình hình trong nước và thế giới, tỉnh Gia Lai đã phấn đấu và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ vui mừng khi trong thành tựu chung của tỉnh có sự đóng góp quan trọng của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Gia Lai. Thông qua các hoạt động, MTTQ Việt Nam đã góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công cuộc xây dựng phát triển tỉnh Gia Lai.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội: “Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được của MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ qua; xin trân trọng ghi nhận và đánh giá cao đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở trong tỉnh đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng, nhiệt tình công tác, tận tụy với công việc, bám sát các phong trào, thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X đề ra. Với những kết quả quan trọng mà MTTQ Việt Nam tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, cùng với những tiềm năng, thế mạnh vốn có của tỉnh Gia Lai, tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, Gia Lai sẽ đoàn kết, hưởng ứng mạnh mẽ các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 đề ra.”

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã trao tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn” – biểu tượng của tinh thần đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai ghi nhận, chúc mừng và biểu dương thành tích xuất sắc của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức thành viên các cấp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực, phấn đấu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc, đóng góp to lớn vào sự phát triển của tỉnh nhà. Dự báo tình hình trong thời gian tới còn nhiều khó khăn, thách thức; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên mong muốn MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò nòng cốt chính trị, quyết tâm thực hiện dân chủ và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng với hệ thống chính trị toàn tỉnh xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu chỉ đạo tại Đại hội: “MTTQ các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và về công tác mặt trận.Tăng cường vận động, tập hợp và đoàn kết đồng bào các DTTS, đồng bào các tôn giáo; phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.Với vai trò là liên minh chính trị, là tổ chức rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, là cơ sở chính trị của Đảng, của chính quyền, MTTQ cần tiếp tục giữ vững vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong nhân dân để kịp thời xem xét, đề xuất giải quyết. Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền; coi trọng và phát huy hiệu quả bài học lớn về trọng dân, gần dân, sát dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Trách nhiệm – Đổi mới – Phát triển”, tôi tin tưởng rằng, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ không ngừng đổi mới sáng tạo, có nhiều đột phá trong hoạt động, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh “Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc” như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đã đề ra.”

Ghi nhận và biểu dương những thành tích của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đã trao tặng Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với nội dung Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai “Đoàn kết – Dân chủ – Trách nhiệm – Đổi mới – Phát triển”.

Thông tin chi tiết của Phiên làm việc thứ Hai và bế mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029, THGL sẽ cập nhật trong bản tin sau.

Mỹ Tiến – Đức Hải – Thanh Sáng – R’Piên

Lượt xem: