Nữ cựu chiến binh tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phát huy vai trò, trách nhiệm trong thời kỳ đổi mới và phát triển của quê hương, đất nước, bên cạnh cần cù, chịu khó lao động, phát triển kinh tế gia đình, nhiều cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bà Vũ Thị Nên – Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Tổ dân phố 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh là 1 trong số đó. Bà vinh dự là 1 trong 3 nữ cán bộ ở cấp cơ sở vừa được UBND huyện Chư Păh khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm nay.

Bên cạnh nắm bắt kịp thời tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để thông tin đến các hội viên và bà con Nhân dân, khi Công an thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh triển khai xây dựng mô hình “Camera an ninh”, Hội Cựu chiến binh thị trấn hết sức ủng hộ việc làm thiết thực, ý nghĩa này. Để mô hình sớm trở thành hiện thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn, bà Vũ Thị Nên – Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Tổ dân phố 1 đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động các hội viên Hội CCB và người dân tham gia đóng góp kinh phí để lắp đặt 4 camera an ninh tại các tuyến đường trung tâm trên địa bàn.

Chị Huỳnh Thị Cẩm – Tổ dân phố 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh bày tỏ: “Quyên góp thì mỗi người 100 ngàn. Có camera này thì đảm bảo cuộc sống của người dân mình, an toàn.”

Bà Vũ Thị Nên – Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Tổ dân phố 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh nói: “Chúng tôi cũng đi vận động bà con cũng như hội viên Hội CCB đóng góp, đảng viên thì 100 ngàn, người dân thì tùy tâm, có người 50 ngàn, 30 ngàn để lắp camera. Từ ngày lắp camera đến giờ thì rất hiệu quả, tai nạn giảm, ở đây sống gần làng Krái nên thanh niên đỡ đua xe, trộm cắp hạn chế cũng rất phấn khởi khi Nhà nước có chủ trương lắp camera.”

Không chỉ bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bà Vũ Thị Nên còn tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền các hội viên cựu chiến binh và bà con trong tổ tích cực tham gia mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy” theo Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ. Nhờ vậy, ngoài việc đã xây dựng được mô hình điểm chữa cháy công cộng, đến nay hơn 80% hộ dân ở Tổ dân phố 1, thị trấn Phú Hòa đã trang bị bình chữa cháy tại nhà. Nhờ đó góp phần lan tỏa trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Ông Nguyễn Duy Cường – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh trao đổi: “Chị là phụ nữ duy nhất của Ban Chấp hành. Trong thời gian qua, thực hiện công tác phối hợp giữa CCB với Công an thị trấn và các đoàn thể phát động cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó có công tác phòng chống cháy nổ. Chị Nên là Chi hội trưởng rất năng động, trách nhiệm cùng với Ban Nhân dân vận động hội viên, Nhân dân tham gia mua bình chữa cháy để phục vụ công tác PCCC.”

Thiếu tá Trần Hữu Nghị – Trưởng Công an thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh cho biết: “Cô Vũ Thị Nên đã phối hợp với lực lượng Công an thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là vận động Nhân dân, hội viên tham gia đóng góp xây dựng mô hình camera an ninh đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm nói chung. Tuyên truyền, vận động hộ dân tự trang bị bình chữa cháy, cô cũng là người đi đầu trang bị cho gia đình cũng như vận động hộ dân, nhân dân trang bị bình chữa cháy.”

Mặc dù mới đảm nhận vai trò Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh gần 1 nhiệm kỳ nhưng những đóng góp tích cực của bà Vũ Thị Nên – Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Tổ dân phố 1, thị trấn Phú Hòa đã góp phần tạo nên những dấu ấn của Hội Cựu chiến binh trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

