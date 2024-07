Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai kính tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Những ngày này, hàng triệu trái tim người con Việt Nam đều hướng về Thủ đô Hà Nội – nơi mà “một trái tim lớn” đã ngừng đập với niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – một nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân. Trong chiều nay (26/7), hàng triệu trái tim người con đất Việt lại càng nghẹn ngào hơn khi tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư về nơi miền cực lạc của thế giới người hiền. Kính tiễn đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ luôn khắc ghi những lời căn dặn, những nghĩa tình, tình cảm sâu sắc của đồng chí dành cho cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc Gia Lai để biến đau thương thành hành động cách mạng, cùng đoàn kết, chung tay xây dựng một nước Việt Nam hùng cương, văn hiến, văn minh và anh hùng.

Trong chiều nay, tất cả các đơn vị LLVT trên địa bàn tỉnh Gia Lai đều tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ xem truyền hình trực tiếp Lễ Truy điệu và Lễ An táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các khán phòng trở nên tĩnh lặng, thời gian dường như ngưng lại, những khóe mắt rươm rướm, đỏ hoe khi Lễ Truy điệu chính thức bắt đầu. Kính tiễn đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự kính trọng và lòng tiếc thương vô hạn, LLVT tỉnh Gia Lai sẽ biến đau thương thành hành động cách mạng, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước; noi gương Tổng Bí thư, nỗ lực phấn đấu, “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”, lập nhiều thành tích, chiến công, cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tá Cáp Hoàng Long – Ban Tuyên huấn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai: “Khi xem chương trình Lễ Truy điệu và Lễ An táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với tôi cảm thấy rất bồi hồi, xúc động và tiếc thương. LLVT tỉnh nói riêng vàn quân nói chung nguyện chung sức, đồng lòng thực hiện những chỉ đạo của đồng chí trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng nước Việt Nam thành một nước văn hiến, hùng cường, giàu mạnh.”

Thượng tá Nguyễn Đình Cao – Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai: “Cán bộ, chiến sỹ BĐBP phòng chúng tôi cùng với nhân dân cả nước rất đau xót trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với những lời dạy của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – người cán bộ cộng sản trung kiên, hết lòng vì dân, vì nước, chúng tôi nguyện một lòng thực hiện lời dạy của bác, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; góp phần cùng với nhân dân cả nước thực hiện ước nguyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.”

Sinh thời, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành những tình cảm sâu sắc, sự quan tâm đối với các tầng lớp nhân dân; nhất là bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và vùng căn cứ cách mạng. Với lối sống giản dị và tình thương dân vô bờ bến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhận được sự yêu mến, quý trọng và sống trong lòng mỗi người dân đất Việt. Cùng với hàng triệu trái tim người con Việt Nam, các tầng lớp nhân dân tỉnh Gia Lai từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa; từ đội ngũ cán bộ, đảng viên đến các cháu thiếu nhi, các em học sinh, lực lượng đoàn viên, thanh niên đều không giấu được cảm xúc, nghẹn ngào trong giờ phút tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ông Y Hăng – Làng Mơ Nú, xã Chư Á, TP.Pleiku: “Chiều nay, được xem Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì tôi rất là xúc động. Đồng bào Tây Nguyên chúng tôi sẽ mãi mãi nhớ thương Bác.”

Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Pleiku: “Bản thân tôi cùng các đồng chí, đồng nghiệp, cán bộ và nhân dân cả nước bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bày tỏ tấm lòng thành kính, tri ân đối với những công lao đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của đất nước.”

Ông Nguyễn Kỳ Ngộ – Chủ tịch Hội CCB TP. Pleiku: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo kiên trung, có nguyên tắc, rất giản dị, gần gũi với người dân. Sự nghiệp của Tổng Bí thư để lại rất to lớn trên các lĩnh vực đối nội, đối ngoại, đặc biệt là sự nghiệp chỉnh đốn Đảng. Đảng, Nhà nước tổ chức lễ Quốc tang rất trang trọng, gần gũi. Đây là sự kiện lớn, làm ý chí, trách nhiệm của người dân và các tầng lớp noi gương.”

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về nơi miền cực lạc bên các vị lãnh tụ đáng quý của dân tộc song đồng chí luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ nguyện noi theo tấm gương của bác và luôn đoàn kết, chung tay để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Ông Đinh Ứt – Bí thư Đảng uỷ xã Chư Á, TP.Pleiku: “Bác mất đi là sự mất mát lớn của toàn thể nhân dân Việt Nam. Đảng bộ và nhân dân xã Chư Á sẽ tiếp tục noi gương Bác, phấn đấu cống hiến xây dựng làng xã ngày một vững mạnh.”

Ông Đinh Hiếu – Thôn 6, xã Đông, huyện Kbang: “Bác Trọng đã đi xa nhưng sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và đổi mới đất nước mà đồng chí lãnh đạo mãi mãi được Nhân dân đoàn kết phát huy và đưa đất nước chúng ta đến phồn vinh hạnh phúc.”

Anh Nguyễn Đức Đăng Khoa – Phó Bí thư Đoàn phường Yên Thế, TP.Pleiku: “Là một thanh niên của thế hệ trẻ, tôi sẽ noi theo những điều đồng chí Tổng Bí thư để lại. Tôi sẽ cống hiến sức lực nhỏ nhoi của mình cho đất nước.”

Em Phùng Hồ An Nguyên – Lớp 10C2A, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP.Pleiku: “Dù chưa được gặp bác TBT Nguyễn Phú Trọng lần nào, nhưng qua tìm hiểu báo đài em biết bác có rất nhiều đóng góp cho đất nước. Sự ra đi của bác đã để lại niềm tiếc thương cho dân tộc và bản thân em. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với thế hệ đi trước và trở thành công dân toàn cầu.”

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, trọn đời cống hiến, hy sinh cho mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng ta. Đồng chí đã có nhiều công lao to lớn, cống hiến nổi bật đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, góp phần quan trọng làm rạng rỡ và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, chân chính; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta và bạn bè quốc tế. Khắc ghi những lời căn dặn và những tìn cảm sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ luôn đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu mạnh, giàu bản sắc, góp phần vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, văn hiến, văn minh và anh hùng

