Nhà máy Đường An Khê chính thức thu mua mía niên vụ 2024-2025 của bà con nông dân phía Đông tỉnh Gia Lai

Sáng nay (ngày 4/12), Nhà máy Đường An Khê chính thức vận hành dây chuyền ép mía, mở cửa nhà máy nhập mía của bà con nông dân 4 địa phương phía Đông tỉnh Gia Lai để phục vụ cho vụ ép 2024-2025. Vụ mía này dù thời tiết không thuận lợi, mía đạt năng suất không bằng vụ trước; song với các chính sách ưu đãi về giá thu mua mà nhà máy ban hành nên hầu hết bà con trồng mía trong vùng nguyên liệu đều có lãi.

Theo đại diện Nhà máy đường An Khê cho biết: Vùng nguyên liệu mía của nhà máy trong niên vụ 2024-205 đạt diện tích hơn 30.000ha, sản lượng dự kiến toàn vùng ước đạt 2,4 triệu tấn, tập trung tại thị xã An Khê và 3 huyện: Kbang, Kông Chro, Đak Pơ. Vụ mía này, thời tiết không thuận lợi, nên trung bình 1ha mía cho năng suất 70 tấn; sau khi trừ khi chi phí bà con nông dân thu lời khoảng 30 triệu đồng. Để đảm bảo công suất ép cao điểm lên tới 18.000 tấn mía cây/ngày, Nhà máy Đường An Khê đã đầu tư, nâng cấp dây chuyền ép mía hiện đại. Dự kiến, niên vụ thu hoạch mía 2024-205 vùng phía Đông tỉnh Gia Lai dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 30.4.2025.

Đoàn Bình

Lượt xem: 1