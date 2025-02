Ngày Vía Thần tài – Người dân mua vàng cầu may mắn, tài lộc

Hôm nay – Mùng 10 tháng Giêng âm lịch, theo quan niệm dân gian của người Việt là Ngày Vía Thần tài. Theo truyền thuyết, Thần Tài là vị thần cai quản tài lộc và sự thịnh vượng, vì vậy mà trong ngày Vía Thần tài, nhiều người đã chọn mua vàng với hy vọng cầu may mắn, tài lộc cho gia đình và công việc trong năm mới.

Không khí tại các cửa hàng vàng trên địa bàn TP.Pleiku trong ngày Vía Thần tài đã nhộn nhịp từ rất sớm. Với tín ngưỡng tâm linh và hy vọng một năm mới đầy tài lộc, may mắn, nhiều người dân mua vàng với mong muốn cầu cho công việc kinh doanh thuận lợi, tài vận dồi dào. Thông thường, khách hàng sẽ mua vàng miếng hay vàng nhẫn trơn và trang sức bằng vàng. Những sản phẩm này không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự thịnh vượng và phát tài.

Bà Trần Thị Loan – Phường Yên Đỗ, TP.Pleiku chia sẻ: “Năm nào tôi cũng mua vàng để cầu may, như một cách để bắt đầu năm mới thuận lợi. Hi vọng như thế nên cứ ngày này là tôi mua, mua ít thôi nhưng vui.”

Theo các tiệm vàng, mỗi năm vào ngày Vía Thần tài, lượng khách hàng đều tăng so với ngày thường và để đáp ứng nhu cầu của người mua, các cửa hàng cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Thường thì vàng miếng có trọng lượng từ 1 chỉ đến vài chỉ, rất phù hợp cho việc cầu tài lộc. Bên cạnh đó, các loại vàng nhẫn, dây chuyền, đặc biệt là những sản phẩm mang hình ảnh linh vật của năm hoặc biểu tượng của sự may mắn cũng được ưa thích. Ngoài ra, một số cửa hàng cũng giới thiệu các sản phẩm trang sức bằng vàng với trọng lượng lớn, có tính chất tài lộc, tượng trưng cho sự sung túc và thịnh vượng trong năm mới.

Anh Hoàng Ngọc Hòa – Chủ Doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Thạnh 3, phường Diên Hồng, TP.Pleiku cho biết: “Thường thì khách mua vàng trong ngày Vía Thần tài đều tăng. Chúng tôi luôn chuẩn bị nhiều mẫu mã đa dạng để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Vàng miếng hay vàng nhẫn thường được chọn nhiều nhất vì tính dễ dàng trao đổi và tích trữ. Năm nay lần đầu tiên sau mười mấy năm mà giá vàng trong ngày Vía Thần tài lại giảm so với trước đó.”

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng – Phường Ia Kring, TP.Pleiku nói: “Vào ngày này tôi luôn đến mua vàng để cầu mong một năm làm ăn thuận lợi, con cái khỏe mạnh và mọi sự như ý. Đây là một truyền thống mà gia đình tôi luôn duy trì từ nhiều năm nay.”

Theo ghi nhận trên địa bàn TP.Pleiku, giá vàng ngày Vía Thần tài trong sáng nay giảm so với ngày trước đó. Cụ thể: Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 90 triệu đồng/lượng bán ra; vàng y nhẫn trơn 9999 được niêm yết ở mức 8 triệu 520 ngàn đồng/chỉ (mua vào) và 8 triệu 880 ngàn đồng/chỉ (bán ra), giảm từ 1,2 – 1,5 triệu đồng/lượng so với ngày Mùng 9 Tết. Trước biến động khó dự đoán của giá vàng, theo các chuyên gia, nếu mua vàng với mục đích cầu may mắn, người dân không nhất thiết phải mua nhiều mới may mắn; còn nếu mua vàng để tích lũy, đầu tư dài hạn thì nên chọn thời điểm giá phù hợp mua vào, sẽ có lợi hơn cho người giữ vàng.

Mỹ Tiến – Duy Linh

