Một phụ nữ nhảy lầu từ tầng 9 xuống tầng 5 tử vong tại chỗ

Theo thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, vào lúc 10 giờ sáng nay (8/10), 1 phụ nữ không phải là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đã di chuyển lên tầng 9 rồi nhảy xuống tầng 5 khiến người này tử vong tại chỗ.

Theo đó, nhân viên của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai nghe tiếng động mạnh tại khu vực sân thượng tầng 5 nên kiểm tra và phát hiện một người nữ khoảng 40 tuổi đã chết, nằm trên nền ban công. Bệnh viện đã nhanh chóng báo cáo các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc. Nhận được tin báo, Công an phường Trà Bá, TP. Pleiku, Viện Kiểm sát nhân dân và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Gia Lai đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Qua trích xuất thông tin từ cơ quan Công an cung cấp và đối chiếu với phần mềm quản lý bệnh viện thì nạn nhân không phải là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Thông tin dữ liệu từ camera an ninh xác định nạn nhân đi vào bãi gửi xe của Bệnh viện rồi di chuyển lên tầng 9 một mình rồi nhảy xuống tầng 5. Hiện tại, gia đình đã đến nhận và đưa xác nạn nhân về nhà. Cơ quan Công an tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, kết luận vụ việc./

Lệ Xuân

