Chiều nay (13/9), Huyện ủy Chư Prông long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Chư Prông (15/9/1954-15/9/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Dự Lễ Kỷ niệm có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Sơn Nhin – Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển (15/9/1954-15/9/2024), Đảng bộ huyện Chư Prông, tiền thân là Ban cán sự Đảng Khu 5 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo cán bộ, quân và Nhân dân trên địa bàn huyện lập nên những chiến công chói lọi trong kháng chiến và những thành tựu quan trọng trong kiến thiết, xây dựng quê hương. Là một trong 3 huyện biên giới của tỉnh, tiếp giáp với tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia, Chư Prông từ một vùng đất bị chiến tranh tàn phá nặng nề, kinh tế-xã hội thấp kém, lạc hậu… đã từng bước vươn mình và đạt những thành tựu rất quan trọng. Kinh tế liên tục khởi sắc với sự tăng trưởng khá và còn nhiều dư địa phát triển. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng cải thiện và nâng cao;cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,97%, có 7/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới; quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững. Trong 70 xây dựng và trưởng thành, với 17 kỳ đại hội, ở thời kỳ nào Đảng bộ huyện Chư Prông cũng đều tạo những dấu ấn đậm nét về sự sáng tạo, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kiên định thực hiện chủ trương của Đảng ta đó là: Phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Đồng chí Đinh Văn Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông phát biểu: “Trong suốt quá trình 70 năm hình thành, xây dựng và phát triển, Đảng bộ huyện Chư Prông luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; sự chỉ đạo và phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang; các huyện, thành phố, thị xã bạn. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, xin trân trọng ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ quý báu đó. Kính đề nghị các đồng chí tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ để Đảng bộ và nhân dân Chư Prông tiếp tục vươn lên đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh và cả nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Nhân dịp này thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện nhà trân trọng tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; thân nhân các liệt sĩ; các đồng chí thương binh, bệnh binh; những gia đình có công với nước đã hy sinh, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cho sự phát triển của huyện nhà.”

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnhghi nhận và biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Chư Prông đã đạt được, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung trong sự nghiệp cách mạng của tỉnh Gia Lai và của cả nước. Đồng chí Hồ Văn Niên tin tưởng, với truyền thống cách mạng anh hùng, tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt khó đi lên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Chư Prông sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Chư Prông là huyện biên giới, có vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh và Tây Nguyên, có diện tích tự nhiên lớn thứ 02 của tỉnh (chỉ sau huyện Kbang), có tiềm năng và lợi thế về đất đai, chế biến nông sản, phát triển năng lượng tái tạo, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, hệ thống giao thông được kết nối, có công trình thủy lợi Ia Mơ thuận lợi để phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao… Đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển; do đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện cần phải tiếp tục cố gắng, đoàn kết, đổi mới, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất, kịp thời nắm bắt thời cơ, khai thác và tận dụng tốt tiềm năng, thế mạnh sẵn có; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, làm tiền đề quan trọng để huyện chúng ta ngày càng phát triển.”

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Chư Prông đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Chư Prông vì đã có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên trao Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với nội dung: “Phát huy truyền thống 70 năm: Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển” tặngĐảng bộ huyện Chư Prông.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” và Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Chư Prông vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh Gia Lai; dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong năm 2023../.

Hà Đức – R’Piên

