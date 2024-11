Lễ công bố và trao quyết định chấp thuận chủ trương Dự án nhà máy may và gia công chế biến gỗ

Chiều nay (14/11), tại trụ sở HĐND – UBND huyện Chư Păh, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy may và gia công chế biến gỗ trong Cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp huyện Chư Păh cho 3 nhà đầu tư: Cellutane Company Limited (Nhật Bản), Công ty TNHH một thành viên Cellutane Việt Nam và ông Yagi Sho (Nhật Bản). Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Lễ công bố và trao Quyết định. Dự Lễ có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và huyện Chư Păh.

Dự án Nhà máy may và gia công chế biến gỗ có tổng mức đầu tư hơn 35,6 tỷ đồng (tương đương gần 1,5 triệu USD); trong đó, 3 nhà đầu tư góp hơn 9,5 tỷ đồng, vốn huy động hơn 26,1 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm; được triển khai tại lô A1, Cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp huyện Chư Păh ( tại xã Ia Khươl) với diện tích đất dự kiến sử dụng gần 17.407 m2. Nhà máy may và gia công chế biến gỗ chuyên sản xuất và gia công sản phẩm gỗ nội thất; sản xuất, may, gia công quần áo, balo, túi xách… Theo thiết kế, ở giai đoạn 1 của dự án (từ Quý I năm 2025 đến Quý II năm 2026), công suất chế biến gỗ nội thất của nhà máy là 50.000 sản phẩm/năm; sản phẩm may là 100.000 sản phẩm/năm. Các giai đoạn tiếp theo, nhà máy sẽ tăng dần công suất qua từng năm.

Trao quyết định, tặng hoa nhà đầu tư; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung bày tỏ sự vui mừng khi nhà đầu tư đã chọn Chư Păh làm nơi đầu tư, đây không chỉ là niềm vui của nhà đầu tư mà còn của huyện và của tỉnh Gia Lai. Đồng chí Rah Lan Chung cho biết: “Trong chuyến công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư tại Nhật Bản năm 2023, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã trực tiếp đến thăm trụ sở chính của Cellutane Company Limited và được biết, Công ty đã triển khai nhiều dự án đầu tư tại nhiều quốc gia. Tại Gia Lai, sau nhiều lần khảo sát, ông Yagi Sho đã quyết định chọn huyện Chư Păh làm nơi đầu tư. Hiện dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung mong nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật Đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND huyện Chư Păh tích cực phối hợp để hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án. Đồng thời, mong Công ty tạo việc làm cho lao động tại chỗ cũng như tích cực tham gia công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Đoàn Bình – Mạnh Hà

