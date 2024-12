Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và viếng anh linh các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024), sáng nay (19/12), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku và viếng anh linh các Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Minh Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại tá Lê Kim Giàu – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15; các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu đã thành kính đặt vòng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và thắp nén hương thơm tưởng nhớ Người tại Nhà thờ Bác trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, Người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Sau Lễ dâng hoa, dâng hương tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, các đại biểu đã đến viếng anh linh các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai. Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, với tinh thần yêu nước nồng nàn, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hiến dâng tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hi sinh trên khắp các chiến trường, bảo vệ độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Tổ quốc ghi công, kính cẩn nghiêng mình, dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ; bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai nguyện phát huy truyền thống anh hùng, kiên trung của các thế hệ cha anh đi trước; đoàn kết, đồng lòng phấn đấu xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, xứng đáng với công lao và sự hy sinh to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ. Các đại biểu đã thắp những nén hương thơm lên các phần mộ Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; vì độc lập, tự do của Tổ quốc, giữ bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân./.

Ngọc Ánh – K.Sor Tuối – R’Piên

Lượt xem: 2