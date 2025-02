Tỉnh ủy Gia Lai vừa có văn bản về việc Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Theo đó, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, đơn vị, địa phương: (1) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và cấp mình. Tập trung thực hiện nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm, không để xảy ra chậm trễ công việc. Trong đó tổ chức thực hiện tốt Chương trình làm việc năm 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp mình và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong lãnh đạo, điều hành công việc của Đảng; mở rộng hình thức tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến. (2) Tiếp tục chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội với mục tiêu GRDP từ 8% năm 2025, tạo đà tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2031. Đẩy mạnh tiến độ triển khai các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm, phát triển kết cấu hạ tầng của tỉnh. Rà soát tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt để khai thông các nguồn lực phát triển. Giải quyết dứt điểm các tồn tại kéo dài đối với các dự án trọng điểm, dự án hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí. Kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; rà soát sửa đổi, bãi bỏ ngay các quy định không cần thiết, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp. (3) Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn như: 50 năm Giải phóng tỉnh Gia Lai, 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai…Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; tôn vinh, biểu dương gương người tốt, việc tốt; triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. (4) Giữ vững quốc phòng, an ninh; chủ động thực hiện tốt công tác đối ngoại; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản, lâm sản. (5) Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, quản lý; tập trung xử lý các vụ án, vụ việc nổi cộm, phức tạp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo, dư luận xã hội quan tâm. Khẩn trương kết luận trường hợp cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ án, vụ việc liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc nhưng thận trọng, khách quan; kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (6) Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các công trình, phần việc chào mừng các sự kiện lớn của tỉnh. Phát huy trí tuệ và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia góp ý đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và văn kiện đại hội của cấp mình./.

