Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông niên vụ thu hoạch mía 2024-2025

Sáng nay (15/11), Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Agris Gia Lai và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tổ chức ký kết quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển mía niên vụ thu hoạch 2024-2025 khu vực phía Đông Nam tỉnh Gia Lai.

Theo quy chế phối hợp, trong niên vụ thu hoạch mía 2024-2025, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai và Công an 5 huyện, thị xã phía Đông Nam tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Agris Gia Lai và các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải tăng cường tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến cán bộ, công nhân viên của Công ty và các lái xe trực tiếp vận chuyển hàng hóa. Tuyệt đối không đưa các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, hết hạn đăng kiểm, hết niên hạn sử dụng vào hoạt động. Riêng đối với lực lượng Công an sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm khắc các phương tiện vận tải chở hàng quá khổ, quá tải. Quản lý chặt chẽ các loại đối tượng không để xảy ra các hoạt động bảo kê, chèn ép người dân trong quá trình thu mua mía. Rà soát, kiến nghị khắc phục kịp thời những bất cập về tổ chức giao thông trên các tuyến đường phụ trách, khu vực Cổng nhà máy để đảm bảo an toàn cho các phương tiện và người dân khi tham gia giao thông.

Đoàn Bình – Mạnh Hà

