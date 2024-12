Kỳ họp thứ Hai mươi bốn HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Hôm nay (ngày 10/12), Kỳ họp thứ Hai mươi bốn, Kỳ họp cuối năm 2024, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) bước vào ngày làm việc thứ 2. Trong buổi sáng, các đại biểu dự Kỳ họp đã tiến hành thảo luận tổ. Trong đó nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh và những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các ngành, địa phương cũng như các vấn đề được cử tri, Nhân dân quan tâm đã được các đại biểu đề cập, làm rõ trong phần thảo luận.

Trong buổi thảo luận tại tổ, các đại biểu tại 5 tổ đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đánh giá những kết quả và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đề xuất các giải pháp khắc phục trên các lĩnh vực. Trong đó đánh giá cao vai trò, hoạt động của Thường trực HĐND, HĐND tỉnh trong những năm qua; nhất là đã có nhiều đổi mới trong hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri; đồng thời đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong năm 2024. Theo đó, các đại biểu cho rằng: Năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; song với sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy; sự hỗ trợ, giám sát của HĐND tỉnh và sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nên kinh tế của tỉnh duy trì được sự ổn định và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ so với năm 2023. Nhất là GRDP bình quân đầu người đạt 69,69 triệu đồng; dự ước thu ngân sách đến ngày 31/12/2024 đạt 5.890 tỷ đồng, đạt 104,72% so với dự toán Trung ương giao và đạt 101,29% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 5,83%; lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định.

Bên cạnh kết quả đạt được, năm 2024, tỉnh Gia Lai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, nhất là có 4 chỉ tiêu quan trọng thuộc lĩnh vực kinh tế chưa có sự bứt phá nên không đạt kế hoạch đề ra và một số nội dung đạt thấp so với kế hoạch; tình trạng vi phạm lâm luật, khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra ở một số địa phương; tai nạn giao thông tăng cả 3 chỉ số; tội phạm về ma túy tăng so với cùng kỳ; an ninh mạng có diễn biến phức tạp.

Đề cập tới chỉ tiêu Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch năm 2024 là 46.000 tỷ đồng, song ước thực hiện đến cuối năm chỉ đạt 27.748 tỷ đồng, đạt hơn 60,3%; nhiều đại biểu cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến chỉ tiêu này không đạt là hiện nay trên địa bàn tỉnh thiếu hụt nguồn đất đắp và cát xây dựng, ảnh hưởng đến quá trình triển khai thi công các dự án, công trình.

Đại biểu Tô Văn Chánh – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Krông Pa phát biểu: “Đầu tư toàn xã hội không đạt, có nhiều nguyên nhân, song có một cái là thiếu đất đắp, thiếu cát xây dựng. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm có giải pháp. Tại Krông Pa thiếu rất nhiều, nhiều nhà dân xây dựng thiết cát xây dựng. Nếu không tháo gỡ thì năm sau tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Rồi hạ tầng sản xuất nông nghiệp, còn nhiều khó khăn. Công trình thủy lợi Ia Mlah còn hàng chục km kênh mương chưa làm xong, thiếu. 2 hồ lớn tại địa phương tích nước mới chỉ đạt 1/3.”

Đại biểu Vũ Tiến Anh – Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị TP. Pleiku phát biểu: “UBND tỉnh đã thấy và chỉ đạo Sở TN&MT rất nhiều, nghiên cứu đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai việc sử dụng lấy đất dư thừa để triển khai thi công các công trình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban Cán sự Đảng triển khai. Sáng nay, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã có văn bản đợt 2 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành triển khai đấu giá các mỏ đất, mỏ cát để triển khai thực hiện.”

Liên quan đến việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, qua thảo luận các đại biểu đều bày tỏ sự đồng thuận, thống nhất cao đối với chủ trương của Trung ương. Song một số đại biểu cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến bố trí sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư.

Đại biểu Phan Quang Thái – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Đức Cơ phát biểu: “Việc triển khai NQ 18 thì trách nhiệm của HĐND là về sắp xếp tinh gọn bộ máy và bố trí đội ngũ cán bộ song chúng ta cần tính toán và đề nghị các cấp cần bố trí nguồn kinh phí để giải quyết các chế độ cho đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư để khi thực hiện là có cơ sở giải quyết ngay.”

Các đại biểu cũng kiến nghị cần tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao tốc tộ tăng trưởng chung của tỉnh; giải pháp để đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách và đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời, kiến nghị cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị cùng với lực lượng chức năng để kéo giảm tai nạn giao thông cũng như đẩy lùi tội phạm về ma túy và quản lý, xử lý các hình thức đánh bạc trá hình trên không gian mạng.

Đại biểu Võ Anh Tuấn – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị TP. Pleiku phát biểu: “Tội phạm ma túy (tăng) diễn biến phức tạp, ngày càng nghiêm trọng. Tôi nghĩ đang rất đáng báo động, bên cạnh đánh giá sâu thì cần đánh giá đúng thực trạng, nguyên nhân chính từ đâu. Thiết nghĩ trong Nghị quyết của HĐND tỉnh cần đánh giá rõ điều này.”

Đại biểu Nguyễn Thị Thùy Trang – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Ia Pa, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Ia Pa phát biểu: “Hiện nay xuất hiện một số hình thức đánh bạc trá hình trên Facebook, như là chơi lô tô ăn tiền. Do đó đề nghị ngành chức năng cần tăng cường các biện pháp quản lý.”

Về thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, từ ý kiến thảo luận của các đại biểu, tham gia ý kiến tại phiên thảo luận, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung cho biết: Hiện nay cùng với nguồn hỗ trợ của Trung ương thì tỉnh Gia Lai cũng đã có kế hoạch, bố trí, huy động các nguồn lực để xóa hơn 3.000 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành trước Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Chủ trương của chính phủ về xóa nhà đột nát, nhà tạm, hiện nay qua rà soát đánh giá hiện nay có trên 3000 nhà cần phải làm. Được sự quan tâm của các bộ, ngành Trung ương và đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an thì tỉnh đã bố trí, cân đối nguồn lực; đồng thời thông qua kênh của Mặt trận Tổ quốc sẽ kêu gọi các nguồn lực hợp pháp khác để cùng thực hiện và sẽ phấn đấu phấn đấu hoàn thành trước Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trong đó, tỉnh sẽ tổ chức lễ phát động để kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên cùng tham gia thực hiện.”

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Trong năm 2024, có một số chỉ tiêu quan trọng của tỉnh không đạt so với kế hoạch đề ra; trong khi đó năm 2025 là năm có ý nghĩa rất quan trọng; do đó cần phải có sự quyết tâm chính trị cao nhất của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; do đó, để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2025 thì Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã thống nhất tập trung một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Bước sang năm 2025 chúng ta sẽ tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt trong phát triển kinh tế; đồng thời, kiến nghị Trung ương tháo gỡ những vướng mắc đối với các dự án lớn của tỉnh; cùng với đó tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và việc thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.”

Đối với các tờ trình do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp, qua thảo luận, các đại biểu thống nhất, đồng tình cao song một số nội dung trình còn những vướng mắc mà qua thẩm tra các Ban HĐND tỉnh đã chỉ ra nên đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành tham mưu cần giải trình làm rõ nhằm tạo sự đồng thuận để thống nhất thông qua.

Theo chương trình, chiều nay (10/12), Kỳ họp cuối năm 2024 HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021 – 2026) sẽ tiến hành thảo luận chung tại Hội trường và tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn. Nội dung buổi làm việc chiều nay của Kỳ họp sẽ được THGL cập nhật, phản ánh trong các bản tin tiếp theo; đồng thời, Đài PT-TH Gia Lai sẽ truyền hình trực tiếp và Livestream trên các nền tảng mạng xã hội Truyền hình Gia Lai để phục vụ cử tri và Nhân dân./.

