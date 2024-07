Krông Pa: Vận động thành công đối tượng trốn sang Thái Lan trở về Việt Nam

Công an huyện Krông Pa vừa vận động thành công đối tượng Nay Tri (trú tại buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa) lẩn trốn tại Thái Lan trở về địa phương.

Trước đó, ngày 4/1/2024, Nay Tri (đối tượng có hành vi phạm tội hủy hoại rừng và đang trong thời gian chờ Toà án nhân dân huyện Krông Pa xét xử) trốn sang Thái Lan. Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng an ninh Công an huyện Krông Pa đã trực tiếp liên lạc và nắm bắt được thông tin đối tượng Nay Tri ở Thái Lan gặp nhiều khó khăn, không có việc làm, bất đồng ngôn ngữ và có nguyện vọng trở về quê hương. Ngay sau đó, Công an huyện đã chủ động liên lạc, hướng dẫn đối tượng cách thức để trở về Việt Nam. Đến ngày 27/7/2024, đối tượng Nay Tri đã trở về địa phương an toàn. Sau khi lực lượng Công an bàn giao đối tượng Nay Tri cho địa phương và gia đình; chính quyền xã Đất Bằng đã hỗ trợ gia đình Nay Tri 50 kg gạo.

