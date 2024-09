Khống chế thành công một thanh niên bị “ngáo đá” dùng hung khí tự cố thủ trong hơn 22 giờ

Vào khoảng 14 giờ 20 chiều nay (7/9), Công an TP Pleiku đã khống chế thành công một thanh niên nghi bị “ngáo đá”, cầm hung khí tự cố thủ trong phòng ngủ tại nhà ở hẻm 29 đường Lê Duẩn, phường Phù Đổng, TP. Pleiku trong suốt hơn 22 giờ.

Sau khi nhận được tin báo từ gia đình, Công an thành phố Pleiku đã cử hàng chục chiến sĩ Công an mặc trang phục bảo hộ túc trực tại căn nhà xảy ra sự việc. Lực lượng Y tế cũng có mặt tại hiện trường để kịp thời cấp cứu khi sự cố xảy ra. Được biết, thanh niên có biểu hiện “ngáo đá”, cố thủ trong nhà là N.T.L, 25 tuổi, ngụ tại số nhà 29/20 đường Lê Duẩn, phường Phù Đổng, TP. Pleiku. Trước đó, vào khoảng 16 giờ, ngày 6/9, N.T.L có biểu hiện bất thường, đập phá đồ đạc trong nhà và dùng hai thanh mã tấu tự đe dọa mọi người đến can ngăn. Sau đó, lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường để khống chế nhưng bất thành do thanh niên này tự nhốt vào phòng. Sau nhiều lần vận động, anh N.T.L đã tự giao nộp hai thanh mã tấu nhưng vẫn cố thủ trong phòng ngủ. Đến 14 giờ 20 chiều ngày 7/9, lực lượng chức năng mới có thể khống chế thành công N.T.L, đồng thời, tiến hành trấn an, ổn định tâm lý và làm rõ hành vi của người này để xử lý theo quy định pháp luật

Theo thông tin từ người nhà của N.T.L cho biết, N.T.L xảy ra mâu thuẫn với vợ nhiều ngay nay và người vợ đã bỏ đi khỏi nhà. Sau nhiều ngày không liên lạc được với vợ, N.T.L đã sử dụng ma túy và dẫn đến mất kiểm soát.

