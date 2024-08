Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Liên quan đến vụ bé gái L.N.N.T 12 tuổi (trú tại huyện Ia Grai) mang thai 15 đến 16 tuần tuổi; chiều ngày (ngày 26/8), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Grai đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Đăng Trường (sinh năm 1988, trú tại làng Blang 3, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Sau khi nắm thông tin về việc bé gái L.N.N.T (trú tại xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) mang thai, Công an huyện Ia Grai đã khẩn trương xác minh, làm việc với những người có liên quan để củng cố hồ sơ. Đặc biệt, Công an huyện Ia Grai đã mời Đỗ Đăng Trường là cha dượng của cháu T. đến trụ sở Công an làm việc. Tại đây, đối tượng này đã thừa nhận vào khoảng tháng 5/2024 đã 2 lần xâm hại tình dục L.N.N T. (là con riêng của vợ).

Với các bằng chứng thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Grai đã khởi tố vụ án; tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Đăng Trường để phục vụ công tác điều tra.

Đoàn Bình

