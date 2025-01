Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công trình Tuyến đường thanh niên “Thắp sáng đường biên” tại thôn Ia Boong, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ.

Công trình này gồm 35 bóng đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, cờ Tổ quốc và pano tuyên truyền với tổng trị giá 32 triệu đồng, được phân bố dọc theo tuyến đường dài 1 km. Nguồn kinh phí thực hiện công trình do Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn tài trợ. Công trình được đưa vào sử dụng không chỉ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại địa phương mà còn góp phần tăng vẻ mỹ quan, làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn trên địa bàn./.

