Sáng nay (20-9), Hội Nông dân tỉnh Gia Lai khai mạc Hội thi Nông dân với an toàn giao thông năm 2024. Đâylà hoạt động nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hànhpháp luật về an toàn giao thông trong hội viên nông dân,hưởngứng Tháng an toàn giao thông năm 2024 và Năm an toàn giao thông với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.