Khai mạc Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an tỉnh Gia Lai lần thứ III năm 2024

Sáng nay (6.8), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Khai mạc Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ III năm 2024. Dự lễ Khai mạc có đồng chí Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Hội thi là hoạt động thiết thực hướng đến chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025).

Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật trong Công an tỉnh Gia Lai năm nay được tổ chức quy mô, huy động số lượng lớn với 500 cán bộ, chiến sỹ đến từ 21 Công an địa phương, đơn vị trực thuộc Công an tỉnh tham gia. Lễ khai mạc hội thi được tiến hành chu đáo, long trọng, với nhiều nội dung sôi động và màn đồng diễn võ thuật của hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát cơ động, đã tạo không khí sôi nổi, vui tươi, phấn khởi để các đội quyết tâm giành kết quả cao nhất.

Ngay sau lễ khai mạc, 21 đội thi đã tiến hành nội dung thi điều lệnh đội ngũ, nghi lễ và võ thuật Công an nhân dân. Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an tỉnh Gia Lai lần thứ III năm 2024 diễn ra từ ngày 6 đến 7/8 nhằm nâng cao ý thức rèn luyện tư thế, lễ tiết, tác phong, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời nâng cao thể lực, giỏi về kỹ chiến thuật, võ thuật, sử dụng thành thạo, chính xác các loại vũ khí để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới./.

Ngọc Ánh – Thanh Sáng

Lượt xem: