Ia Pa: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20 (mở rộng)

Thường trực Huyện ủy Ia Pa vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024.Dự hội nghị có đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

9 tháng đầu năm 2024, kinh tế của huyện Ia Pa tiếp tục có sự phát triển ổn định. Thu ngân sách tại địa phương được 19,08 tỷ đồng, đạt 82,96% chỉ tiêu Nghị quyết.Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. 9 tháng đầu năm, các tổ chức cơ sở đảng đã kết nạp được 75 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 10,25% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự địa phương, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đánh giá cao những kết quả đạt được của Huyện ủy Ia Pa trong lãnh đạo triển khai nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu địa phương phải rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 để có giải pháp cụ thể đối với từng chỉ tiêu chưa đạt và gần đạt; quan tâm công tác rà soát, quy hoạch cán bộ chuẩn bị cho Đại hội Đảng cấp cơ sở đảm bảo đúng tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định./.

Mai Linh- Siu Tơ Ni

