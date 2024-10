Huyện Đak Đoa ra mắt Mô hình chữa cháy tại khu dân cư

Công an huyện Đak Đoa vừa tổ chức ra mắt Mô hình chữa cháy tại khu dân cư. Với quan điểm an toàn cháy nổ để phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đến nay, Công an huyện Đak Đoa đã xây dựng thành công nhiều mô hình hay, cách làm mới trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy (PCCC).