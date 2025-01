Huyện Chư Sê tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT những tháng đầu năm 2025

Những năm gần đây, cứ vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Chư Sê diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, ngay từ những tháng đầu năm 2025, lực lượng CSGT, Công an huyện đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó tập trung vào những địa bàn và tuyến đường có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao.

Theo số liệu thống kê của Ban ATGT huyện Chư Sê, trong năm 2024, trên địa bàn huyện Chư Sê đã xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 17 người; so với năm 2023 tăng số vụ, số người chết và số người bị thương. Nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông chủ yếu là do người điều khiển phương tiện lưu thông không đúng phần đường quy định, tránh, vượt không quan sát, chạy quá tốc độ cho phép, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông… Trong đó, có nhiều vụ tai nạn thương tâm để lại hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội.

Trước tình trạng trên, Ban an toàn giao thông huyện Chư Sê đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra. Theo đó, Ban ATGT huyện đã chủ động phối hợp với các cấp, cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự ATGT bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh truyền hình, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của các hội đoàn thể hay các buổi chào cờ đầu tuần tại các trường học…. Trong đó, chú trọng đến những đối tượng học sinh, thanh thiếu niên….. Ngoài ra, thời gian gần đây, Công an huyện đã hướng dẫn các hộ gia đình có xe công nông gắn biển phản quang, đảm bảo hệ thống đèn chiếu sáng và ký các bản cam kết, thực hiện nghiêm túc quy định khi sử dụng xe công nông. Những trường hợp vi phạm về an toàn giao thông đều xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật..

Chị Nguyễn Thị Nhung – Người tham gia giao thông nói: “Hôm nay em đi qua đoạn đường này em không mang theo giấy tờ đầy đủ, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm mang giấy tờ đầy đủ trước khi tham gia giao thông.”

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Chư Sê cũng đã phối hợp với tổ tự quản ATGT các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến đường trọng điểm, các tuyến đường liên xã thường xảy ra tai nạn giao thông. Đồng thời tăng cường công tác tuần tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT như: Xe chở quá khổ, quá tải; xe không đảm bảo về yêu cầu kỹ thuật …, kiểm tra và xử lý đối với người điều khiển mô tô có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép. Trong năm 2024, lực lượng CSGT huyện đã phát hiện và lập biên bản trên 2.200 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ; lập biên bản vi phạm hành chính trên 1.800 trường hợp, tạm giữ 688 phương tiện, với tổng số tiền xử phạt hơn 2 tỷ đồng.

Anh Nguyễn Công Huy – Người tham gia giao thông nói: “Hôm nay tôi tham gia giao thông vì tính chất công việc nên em chở hàng cồng kềnh, qua tuyên truyền tôi xin hứa lần sau không tái phạm nữa”

Theo dự báo, tình hình trật tự ATGT những tháng đầu năm 2025 trên địa bàn huyện Chư Sê sẽ có diễn biến phức tạp, vì đây là địa bàn có quốc lộ 14 và quốc lộ 25 đi qua, nhiều phương tiện tham gia giao thông, nhất là xe khách, xe ô tô chở hàng hóa lưu thông; tình trạng người tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, uống rượu bia, chở quá số người quy định… vẫn còn nhiều. Đặc biệt một số thanh, thiếu niên thường tụ tập vào buổi tối tại khu vực trung tâm thị trấn và chạy xe với tốc độ nhanh, gây nguy hiểm cho người đi đường, tiềm ẩn nhiều phức tạp về trật tự ATGT. Đây là thực trạng đáng báo động, nếu không có giải pháp ngăn chặn kịp thời sẽ là nguyên nhân tiếp tục dẫn đến những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Trung tá Nguyễn Minh Tuấn – Đội trưởng Đội CSGT – Trật tự Công an huyện Chư Sê trao đổi: “Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của giám đốc công an tỉnh và của Công an huyện chư sê trước trong và sau dịp dịp tết nguyên đán. Đội CSGT Công an huyện Chư Sê đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị có kế hoạch chuyên đề về xử lý đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT. Chúng tôi tập trung xử lý vào các lỗi, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông theo từng chuyên đề như xử lý về tốc độ, nồng độ cồn và các đối tượng lôi kéo nẹc bô rú ga vào những dịp như noel, tết dương lịch và tết âm lịch. Trước những diễn biến phức tạp về trật tự ATGT, đặc biệt là vào những ngày cuối năm người và lưu lượng tham gia giao thông rất đông, đặc biệt vào những ngày mùa những phương tiện như xe công nông, xe máy kéo để phục vụ cho nông nghiệp. Bà con thường chở đi vào ban đêm cũng như chở người trên xe. Chúng tôi tham mưu cho lãnh đạo công an huyện có kế hoạch triển khai đến công an các xã thị trấn tuyên truyền cho bà con tuyệt đối không được chở người trên xe công nông cũng như chở hàng quá cao, đi vào ban đêm thì phải có đèn chiếu sáng và phải có phản quang trước sau đối với xe công nông đi vào ban đêm”

Có thể thấy, việc kiềm chế tai nạn giao thông đang là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết đối với huyện Chư Sê. Nhưng để đạt được hiệu quả cao, rất cần sự chung tay, góp sức của các cấp, các ngành từ huyện đến xã, thị trấn; đặc biệt là ý thức chấp hành uật ATGT của người dân cần được nâng cao để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng

Mỹ Đức

Lượt xem: