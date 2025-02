Sáng nay (26/02), tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy tổ chức Chương trình hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm và Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ X, năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Dự và chỉ đạo Chương trình các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; Phạm Thị Tố Hải- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy. Tham dự Chương trình có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo 35, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận, Trưởng Ban Tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và hơn 200 học viên đang học các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh.

Tại Chương trình, đại diện Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đã thông qua Quyết định thành lập Ban Tổ chức hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ X, năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, Ban Tổ chức gồm có 10 đồng chí, trong đó đồng chí Phạm Thị Tố Hải- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy làm Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy làm Phó Trưởng ban.

Tại Chương trình, đồng chí Phạm Thị Tố Hải- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đã thông tin về Kế hoạch và Thể lệ các Cuộc thi do Trung ương tổ chức, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung nhằm hưởng ứng các Cuộc thi đạt kết quả. Theo đó, tác phẩm hưởng ứng các Cuộc thi gồm 04 loại hình: Báo in, Tạp chí, Phát thanh, và Truyền hình, Video clip. Nội dung tác phẩm tập trung phản ánh sinh động thực tiễn các vấn đề xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, những cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, mang nét riêng của địa phương. Căn cứ yêu cầu của Trung ương, Ban Tổ chức quyết định phân bổ số lượng tác phẩm hưởng ứng gồm: 301 tác phẩm tham gia dự thi Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm; Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày phát động hưởng ứng đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2025. Đối với các tác phẩm báo chí có nội dung về xây dựng Đảng: Tổng số tác phẩm: 302 tác phẩm; thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày phát động hưởng ứng đến hết ngày 25 tháng 9 năm 2025. Ban Tổ chức sẽ tiến hành chấm điểm và trao giải cho các tác phẩm xuất sắc hưởng ứng các Cuộc thi do Trung ương tổ chức vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10/12/1945-10/12/2025).

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy

Phát biểu chỉ đạo tại Chương trình, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc xây dựng kế hoạch thực hiện các Cuộc thi do Trung ương tổ chức trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy phát biểu: “Qua việc tham gia hưởng ứng các Cuộc thi do Trung ương tổ chức nhằm xây dựng các tác phẩm tuyên truyền, lan tỏa tinh thần, quyết tâm, phản ánh các giải pháp, kết quả trong xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Nhà nước, chế độ, con đường phát triển mà Đảng, Nhân dân ta đã lựa chọn. Và từ đó, hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương; “phủ xanh” thông tin tích cực, tuyên truyền những đột phá, tư duy sáng tạo, mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở các cấp ủy, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Từ kết quả hưởng ứng Cuộc thi Chính luận và Giải Búa liềm vàng những năm qua, tôi tin tưởng rằng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong và ngoài tỉnh sẽ tiếp tục hưởng ứng một cách tích cực vào các Cuộc thi do Trung ương tổ chức trong năm 2025.”

Để việc hưởng ứng các Cuộc thi nghiêm túc, hiệu quả, thu hút được nhiều tác phẩm dự thi có chất lượng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, đảng viên quan tâm thực hiện tốt một số nội dung:

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Từ thực tế Cuộc thi trong những năm qua, có thể thấy việc bảo vệ nền tảng tư tưởng và công tác xây dựng Đảng không phải là những vấn đề lý luận khô khan, trừu tượng, mà đó chính là bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân; là bảo vệ cái đúng, cái tiến bộ, phê phán cái sai, cái tiêu cực, đã và đang trở thành hoạt động thường xuyên, quen thuộc, gắn bó với công việc của các cơ quan, đơn vị và cuộc sống hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. Đề nghị các cấp ủy, Ban Chỉ đạo 35 các cấp, chính quyền, các cơ quan, đơn vị nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa các Cuộc thi do Trung ương tổ chức; tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đội ngũ trí thức, phóng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân nắm rõ chủ đề, những nội dung cơ bản, quan trọng trong Kế hoạch và Thể lệ các Cuộc thi và Kế hoạch thực hiện của tỉnh. Quan tâm chỉ đạo, cổ vũ, động viên, cán bộ, đảng viên tích cực tham gia hưởng ứng các Cuộc thi; phát huy năng lực sáng tạo, phát hiện, phản ánh kịp thời những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng từ tỉnh đến cơ sở. Các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các ngành, đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng, gợi mở các nội dung, vấn đề về công tác xây dựng Đảng, nhất là những điểm mới, các giải pháp cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.”

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tin tưởng với sự quan tâm của các cấp ủy, người đứng đầu các ngành, địa phương, đơn vị, sự nhiệt tình, tâm huyết cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh, việc hưởng ứng Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm, năm 2025 và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ X, năm 2025 sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Ngọc Hà – Ksor Tuối

Lượt xem: