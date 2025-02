Họp nghe báo cáo tình hình tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 – 17/3/2025)

Chiều nay (19/02), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp với đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan của tỉnh để nghe báo cáo tình hình tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 – 17/3/2025).

Theo Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai, các hoạt động sẽ được tổ chức gồm: Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku dự kiến vào lúc 07h00’ ngày 17/3; Lễ viếng các Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh vào lúc 07h30’ ngày 17/3; Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai diễn ra tại Hội trường 2/9, TP. Pleiku vào lúc 08h00’ ngày 17/3. Cùng với đó, các hoạt động chào mừng Kỷ niệm50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai, gồm: Tổ chức triển lãm ảnh về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Gia Lai sau 50 năm giải phóng và triển lãm các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “50 năm nền văn học, nghệ thuật tỉnh Gia Lai sau ngày đất nước thống nhất”; Hội chợ triển lãm Thương mại và giới thiệu sản phẩm tiêu biểu tỉnh Gia Lai; Chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” và Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất trên địa bàn tỉnh dự kiến diễn ra lúc 20h00’ ngày 17/3 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku; Tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai tại Quảng trường Đại Đoàn Kết sau Chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui”; Tổ chức hoạt động tri ân dự kiến từ ngày 03 đến ngày 10/3/2025; Phát hành ấn phẩm, phim phóng sự, số báo đặc biệt về thành tựu của tỉnh sau 50 năm giải phóng và Phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai.

Tại cuộc họp, các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch của UBND tỉnh; đồng thời tham gia góp ý đối với một số nội dung về: Logo lễ kỷ niệm, các hoạt động tri ân; pa-nô, áp phích tuyên truyền; công tác thi đua khen thưởng; các chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm và tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Phát biểu kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh cần đổi mới công tác tuyên truyền và phải gắn công tác tuyên truyền theo xu hướng chuyển đổi số hiện nay, đảm bảo phát huy hiệu quả và tạo hiệu ứng trong tuyên truyền về sự kiện quan trọng này của tỉnh. Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai là một trong những sự kiện đặc biệt quan trọng của tỉnh trong năm 2025, do đó Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện nhiệm vụ để dịp lễ thực sự là ngày hội lớn của tỉnh. Với các nội dung đã thống nhất tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thành báo cáo; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ trực tiếp chịu trách nhiệm thẩm định phim phóng sự sẽ trình chiếu tại Lễ kỷ niệm để trình Thường trực Tỉnh uỷ cho ý kiến. Sở LĐ-TB&XH phối hợp rà soát bổ sung danh sách các đối tượng để tỉnh thăm, tặng quà tri ân; đồng thời các huyện, thị xã, thành phố theo phân cấp chủ động tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công tại địa phương. Đối với các nội dung khác, sau khi thẩm định theo thẩm quyền thì các sở, ngành, đơn vị, địa phương chủ động thực hiện; cùng với đó các đơn vị cần chú trọng công tác chỉnh trang đô thị và đảm bảo an ninh, an toàn cho sự kiện quan trọng này của tỉnh.

Nhấn mạnh năm 2025 là năm diễn ra rất nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần có kế hoạch cụ thể, rà soát lại các nhiệm vụ được giao và khẩn trương thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ; tạo khí thế để cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nỗ lực, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2025-2030), tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng./.

Mỹ Tiến – Phi Long

Lượt xem: