Sáng nay (29/11), Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Họp báo tuyên truyền Kỳ họp cuối năm 2024, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Hữu Thành – Quyền Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chủ trì buổi Họp báo. Dự họp báo có đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện một số sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương.

Tại buổi họp báo, Quyền Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Gia Lai Trần Hữu Thành đã thông tin về thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp cuối năm 2024, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo kế hoạch, Kỳ họp sẽ được tổ chức trong vòng 3 ngày, từ ngày 09/12 đến 11/12/2024, tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku. Kỳ họp sẽ tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng cùng lĩnh vực tư pháp của tỉnh trong năm 2024 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 2 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình và 35 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình. Đài PT-TH Gia Lai sẽ truyền hình trực tiếp ngày làm việc đầu tiên (ngày 09/12), buổi chiều ngày làm việc thứ 2 (ngày 10/12) và ngày làm việc thứ 3 (ngày 11/12) của Kỳ họp; đồng thời Livestream trên các nền tảng mạng xã hội Truyền hình Gia Lai để phục vụ cử tri, Nhân dân và quý khán giả.

Tại buổi họp báo, quyền Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Trần Hữu Thành mong muốn các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trong công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp cuối năm 2024 của HĐND tỉnh; đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau Kỳ họp đến cử tri và Nhân dân, góp phần để Kỳ họp diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp.

Ngọc Hà – R. Piên

