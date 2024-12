Sáng nay (4.12), Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Gia Lai tổ chức cuộc họp Ban Tổ chức và Hội đồng chung khảo Cuộc thi về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai năm 2024 để thống nhất danh sách trao giải đồng thời triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Tổng kết, trao giải Cuộc thi. Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì cuộc họp.

Tính đến ngày 25.9.2024, Cuộc thi về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai năm 2024 do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Gia Lai tổ chức đã nhận được trên 1.200 tác phẩm dự thi ở 6 thể loại: chính luận, báo viết, tạp chí, phát thanh, truyền hình, video clip. Ở vòng sơ khảo trên cơ sở lựa chọn 70 tác phẩm ở loại hình phát thanh, truyền hình, video clip và 84 tác phẩm ở loại hình viết để chấm, Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 50 tác phẩm có điểm số cao để tiếp tục chấm ở vòng chung khảo. Trong đó, có 13 tác phẩm phát thanh, 10 tác phẩm truyền hình, 10 tác phẩm báo in, 9 tác phẩm viết chính luận, 2 tác phẩm tạp chí…

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng chung khảo đã tập trung thảo luận và cho nhiều ý kiến đóng góp liên quan đến công tác tổ chức Cuộc thi, chất lượng các tác phẩm dự thi cũng như các nội dung liên quan đến cơ cấu và sắp xếp giải thưởng. Dựa trên kết quả chấm thi của Hội đồng chung khảo, Ban Tổ chức Cuộc thi đã thống nhất công nhận trao 2 giải A, 4 giải B, 10 giải C, 20 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc ở cả 2 loại hình. Trong đó, mỗi loại hình có 18 giải, gồm: 1 giải A, 2 giải B, 5 giải C, 10 giải Khuyến khích. Ở loại hình phát thanh, truyền hình, video clip, tác phẩm “Ấm no từ thuỷ lợi Plei Keo” ở thể loại phim tài liệu của nhóm tác giả Trần Đức Hải, Nguyễn Thanh Sáng, Dương Văn Trung đến từ Đài PT -TH Gia Lai đạt giải A. Ở loại hình viết, tác phẩm “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” ở thể loại báo in của nhóm tác giải Nguyễn Vĩnh Hoàng, Nguyễn Lê Minh Triều của Báo Gia Lai đạt giải A. Ngoài ra, Ban Tổ chức Cuộc thi cũng trao giải tập thể cho 7 đơn vị có thành tích cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hưởng ứng và có tác phẩm đạt giải cao tại Cuộc thi. Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai năm 2024 dự kiến được tổ chức vào ngày 12.12.2024 tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku.

Trên cơ sở đánh giá chất lượng của các tác phẩm tham gia, Ban Tổ chức Cuộc thi đã chọn, lập hồ sơ 80 tác phẩm gửi Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư năm 2024, kết quả, có 2 tác phẩm đạt giải Khuyến khích, đồng thời gửi 12 tác phẩm đến Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ IX năm 2024 của Ban Tổ chức Trung ương./.

