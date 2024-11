Hơn 300 VĐV tranh tài tại Giải bơi học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai năm 2024

Sáng nay (15/11), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã tổ chức Khai mạc Giải bơi học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai lần thứ IV năm 2024 và phát động phong trào học bơi phòng, chống đuối nước trong học sinh.

Sau 4 lần tổ chức, đây là năm Giải bơi học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai quy tụ số lượng VĐV đông nhất với hơn 300 em đến từ 21 đơn vị là các phòng Giáo dục & Đào tạo các địa phương và các Trường THPT, trường liên cấp trực thuộc Sở Giáo dục &Đào tạo. Các VĐV tham gia tranh tài 71 bộ huy chương ở 50 nội dung khác nhau dành cho các cấp học.Ban Tổ chức sẽ tiến hành trao thưởng cho các VĐV đoạt giải ngay sau khi kết thúc mỗi nội dung thi đấu.

Giải bơi học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai là hoạt động thường niên do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức, nhằm xây dựng phong trào học bơi rộng khắp toàn tỉnh, cũng như tạo sự lan toả trong công tác triển khai phong trào học bơi an toàn và các giải pháp can thiệp phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, học sinh.

Giải sẽ Bế mạc và trao các giải thưởng tập thể vào chiều ngày 17 tháng 11./.

Quốc Linh – Duy Linh

