Sáng nay (20-9), Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thi Nông dân với an toàn giao thông năm 2024. Hội thi được tổ chức với hình thức sân khấu hóa, kết hợp trắc nghiệm kiến thức về an toàn giao thông. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng an toàn giao thông năm 2024 và Năm an toàn giao thông với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Tham gia Hội thi Cụm số 1, có 5 đội với 50 thành viên là cán bộ, hội viên nông dân đến từ Hội Nông dân các huyện: Chư Păh, Chư Prông, Ia Grai, Đức Cơ và thành phố Pleiku. Các đội trải qua 2 phần thi, gồm: Phần thi Tiểu phẩm nông dân với an toàn giao thông và phần thi tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông. Nội dung là những tiểu phẩm ngắn có chủ đề về ATGT, thể hiện thông điệp ý nghĩa để tuyên truyền về trật tự ATGT và các câu hỏi tìm hiểu kiến thức về Luật Giao thông đường bộ, các hành vi ứng xử văn hoá khi tham gia giao thông; những chủ trương, quy định của pháp luật về an toàn giao thông…

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Đội thi Hội Nông dân huyện Chư Prông, giải Nhì cho Đội thi huyện Chư Păh, Đội thi huyện Ia Grai đạt giải Ba; trao 2 giải khuyến khích, 1 giải phụ cho phần thi tiểu phẩm xuất sắc nhất cho các đội còn lại.

Hội thi “Nông dân với an toàn giao thông” năm 2024 là sân chơi ý nghĩa để cán bộ, hội viên có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, trang bị các kỹ năng cần thiết trong công tác tuyên truyền, vận động, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền ở cơ sở. Qua đó đã tạo hiệu ứng tích cực đến nhận thức của đông đảo cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân trên địa bàn khi tham gia giao thông, góp phần cùng các cấp, các ngành bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh./.

Minh Lý – Duy Linh

