Chiều nay (31/12), Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Đồng chí Tô Lâm – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Phan Đình Trạc – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương. Dự Hội nghị tại điểm cầu chính có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ đểm cầu Ban Nội chính Trung ương đến 63 điểm cầu ở các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước. Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Trong năm 2024, toàn ngành Nội chính Đảng và các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và cấp ủy các cấp; đồng thời bám sát thực tiễn để làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong đó, toàn ngành đã nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy sơ kết, tổng kết, ban hành mới và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, quy định quan trọng về nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) và cải cách tư pháp; tham mưu cấp ủy chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu quả, khẳng định vai trò là “trung tâm chỉ đạo, điều hòa, phối hợp” trong công tác PCTNLPTC ở địa phương; thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm là PCTNLPTC phải từ địa phương, cơ sở và chịu sự giám sát của Nhân dân; trong năm, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã quyết định đưa 155 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện theo dõi, chỉ đạo; chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng địa phương khởi tố mới 848 vụ án với 1.884 bị can phạm tội về tham nhũng; đặc biệt, một số Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tham mưu, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực khu vực ngoài Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, nhấn mạnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của năm 2025, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo PCTNLPTC các cấp cần tiếp tục phát huy tốt vai trò, tham mưu cấp ủy các cấp làm tốt công tác PCTNLPTC và cải cách tư pháp. Trong đó, cần tập trung công tác xây dựng văn kiện và công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kiên quyết không để những trường hợp không đảm bảo các điều kiện vào cấp ủy khóa mới. Tập trung tham mưu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn xã hội về công tác PCTNLPTC; xác định công tác phòng, chống lãng phí là việc cấp bách, cần làm ngay tương đương với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm một số vụ án, vụ việc điển hình về lãng phí theo tinh thần “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Đồng thời, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các nhóm, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc phức tạp được dư luận, xã hội, Nhân dân quan tâm; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm “phòng ngừa là chính”, ngăn ngừa từ sớm, từ xa không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; làm tốt công tác tham mưu cấp ủy trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cũng bày tỏ tin tưởng với kết quả, truyền thống của ngành, bước sang năm 2025, ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo PCTNLPTC các cấp sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra./.

Đức Hải – R’Piên

