Chiều nay (29.7), Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hữu Quế- Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã được UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục tăng cường chỉ đạo thường xuyên; các cấp, các ngành, các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh nên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận về thực hiện chính sách, pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.Tuy vậy, trong 6 tháng đầu năm 2024,tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh,từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/6/2024, toàn tỉnh xảy ra 260 vụ tai nạn giao thông, làm 157 người chết, 172 người bị thương; tăng 51 vụ, tăng 11 người chết và tăng 49 người bị thương so với cùng kỳ năm 2023.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những nguyên nhân tồn tại, hạn chế; thảo luận đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí trong những tháng cuối năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh, các sở, ngành và các địa phươngtập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục theo dõi, đôn đốc đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch Bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2024; Ban An toàn giao thông các cấp bám sát Chỉ thị số 23 ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới để triển khai thực hiện có hiệu quả.Thường xuyên nắm bắt tình hình, phân tích, báo cáo những vấn đề mới phát sinh; tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát giao thông nhưng phải tập trung vào những loại phương tiện thường gây ra tai nạn, rà soát và xử lý những “điểm đen”tiềm ẩn về tai nạn giao thông.Đề nghị 10 địa phương xảy ra số vụ tai nạn giao thông tăng cao trong 6 tháng đầu năm 2024 tổ chức hội nghị để đánh giá, kiểm điểm, tìm ra nguyên nhân và đề ra các giải pháp cụ thể nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông đến mức thấp nhất trong 6 tháng cuối năm 2024./.

Ngọc Ánh – Phi Long

Lượt xem: