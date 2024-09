Chiều 13/9, Hiệp hội Mía đường Việt Nam tiếp tục chủ trì Hội nghị tổng kết sản xuất mía đường niên vụ 2023 – 2024 nhằm đánh giá kết quả đạt được trong niên vụ vừa qua, triển khai kế hoạch niên vụ 2024 – 2025.

Ngành đường Việt Nam đã hoàn thành vụ ép mía 2023 – 2024 trong tháng 6/2024, sản lượng đạt 11.204.789 tấn mía, sản xuất được 1.107.777 tấn đường các loại. Đây là vụ thứ 4 liên tiếp, sản lượng mía ép đạt mức tăng 166% và sản lượng đường đạt mức tăng 161%. Đạt được mức tăng trưởng này, theo đánh giá của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, một trong những yếu tố quan trọng là nhờ Việt Nam áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại từ năm 2021. Theo đó, giá đường cũng liên tục nâng qua 5 vụ liên tiếp, hiện nay đã đạt mức 1,2 – 1,3 triệu đồng/ tấn mía, tương đương so với các nước sản xuất mía đường trong khu vực, từ đó dẫn đến gia tăng diện tích trồng mía, sản lượng mía và đường tăng liên tục qua 4 vụ sản xuất gần đây, lần đầu tiên đưa ngành mía đường Việt Nam vào vị trí số 1 về năng suất đường trong khu vực. Mặc dù ngành đường Việt Nam đạt được mức tăng trưởng đáng phấn khởi, song Hiệp hội Mía đường Việt Nam dự báo cho niên vụ 2024-2025 sẽ là một năm có nhiều thách thức do tác động tiêu cực của thời tiết diễn biến bất thường, thị trường vật tư nông nghiệp tăng, tình hình đường nhập lậu và gian lận thương mại đường nhập lậu, tình hình lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và thị trường đường bị thu hẹp do sự gia tăng nhập khẩu đường lỏng sirô ngô. Trên cơ sở những nhận định thực tế, Hiệp hội Mía đường Việt Nam đã nêu một số vấn đề, đề nghị các doanh nghiệp, nhà máy, nông dân cũng như các địa phương có vùng nguyên liệu mía cần quan tâm hơn nữa để khắc phục khó khăn, bất cập, duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất, chế biến mía đường trong bối cảnh thuận lợi và thách thức đan xen. Trong đó rất cần sự quan tâm của các bộ, ngành để tiếp tục hiệu quả biện pháp phòng vệ thương mại, chống tình trạng phá giá đường, ngăn chặn tình trạng đường nhập lập nhằm tạo lập một thị trường cạnh tranh lành mạnh giữa các nước trong khu vực.

Hồng Uyên – Duy Linh

