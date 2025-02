Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an ninh hàng không dân dụng năm 2024, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025

Chiều nay (25/02), tại Thủ đô Hà Nội, đồng chí Trần Hồng Hà-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an ninh hàng không dân dụng năm 2024, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2025 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính trụ sở Chính phủ đến điểm cầu trụ sở UBND 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước có cảng hàng không, sân bay.

Đồng chí Dương Mah Tiệp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh Gia Lai.

Theo báo cáo của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, trong năm 2024, tổng thị trường vận tải hàng không của cả nước ước đạt 76,4 triệu khách và 1,29 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng 5,1% về hành khách và 20% về hàng hóa so với năm 2023. Số lượng tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam tính đến cuối năm 2024 là 245 tàu bay; cùng với đó, cả nước có: 28 cơ sở dịch vụ không lưu; 4 cơ sở dịch vụ thông tin, dẫn đường; 4 cơ sở dịch vụ khí tượng hàng không; 6 cơ sở thông báo tin tức hàng không; 4 cơ sở tìm kiếm, cứu nạn hàng không. Năm 2024 vừa qua, bối cảnh tình hình an ninh chính trị trên thế giới và khu vực diễn biến phức tạp dẫn đến gia tăng nguy cơ, rủi ro đối với an ninh hàng không; tuy nhiên, các bộ, ngành, địa phương và đơn vị, doanh nghiệp hàng không đã bám sát Chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới” để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ. Qua đó, an ninh hàng không của Việt Nam được giữ vững, không xảy ra các sự vụ phức tạp và được các tổ chức, hiệp hội quốc tế về hàng không đánh giá cao. So với năm 2023, số vụ vi phạm an ninh hàng không giảm; các yếu tố rủi ro đe dọa an ninh hàng không được kiểm soát tốt, chú trọng phòng ngừa từ xa, từ sớm, không để bị động, bất ngờ. Lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 294 vụ vi phạm an ninh hàng không, giảm 25 vụ so với cùng kỳ năm 2023; 49 vụ trộm cắp trên tàu bay, 17 vụ trộm cắp tại cảng hàng không.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà- Chủ tịch Ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia đã nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện công tác bảo đảm an ninh hàng không năm 2025. Đặc biệt, cần tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn, quy chuẩn về an ninh, an toàn hàng không trên mọi lĩnh vực, địa bàn; chủ động nắm chắc tình hình, kiểm soát rủi ro, sẵn sàng ứng phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định về an ninh hàng không theo mô hình, tổ chức mới sau khi Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ liên quan đến công tác đảm bảo an ninh hàng không từ Bộ Giao thông- Vận tải và Bộ Thông tin & Truyền thông, với phương châm tuyệt đối không làm “rối loạn, đứt gãy” hoạt động vận tải hàng không trong nước và quốc tế; bám sát quy định và tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

