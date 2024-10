Hội nghị tiếp xúc và đối thoại giữa Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

Sáng nay (29/10), tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tiếp xúc và đối thoại giữa Thường trực HĐND tỉnh với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo các Hạt Kiểm lâm, các đơn chủ rừng trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Rừng là tài nguyên, nguồn lực to lớn của đất nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng, là tư liệu sản xuất quan trọng, có khả năng tái tạo, là yếu tố quan trọng của môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước, quốc phòng, an ninh; là không gian sinh tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa gắn với đời sống, sinh hoạt của cộng đồng dân cư, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, công tác bảo vệ, phát triển rừng vừa là quyền lợi; vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Trong quy hoạch tỉnh Gia Lai đã được Chính phủ phê duyệt đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 thì Gia Lai được xác định là tỉnh có phát triển xanh, bền vững, sinh thái, cao nguyên xanh vì sức khỏe; mà đã nói về sinh thái, cao nguyên xanh vì sức khỏe thì không thể thiếu một màu xanh của rừng. Nói gì nói chứ đến một địa phương như chúng ta, Tây Nguyên như chúng ta, có thời tiết, có khí hậu như chúng ta mà không nói đến rừng, nói đến không khí trong lành, không nói đến tỷ lệ che phủ rừng lớn thì không thể là nói tới Tây Nguyên, nói đến Gia Lai chúng ta. Với một ý nghĩa như thế thì chúng tôi thấy cuộc tiếp xúc, đối thoại này rất quan trọng, không chỉ ở công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng mà phải nói tới trách nhiệm chính trị, mục đích chính trị của chúng ta là cần phải quyết tâm hơn. Hiện tỷ lệ rừng của chúng ta so với nhiều tỉnh trong cả nước, vùng Tây Nguyên thì chúng ta còn khá tốt; tuy nhiên không vì thế mà chúng ta lơ là. Nếu chúng ta không trồng rừng thêm, không làm tốt công tác bảo vệ rừng hiện có thì có lẽ mục tiêu của chúng ta đến năm 2050 sẽ không còn như quy hoạch của tỉnh mà được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cho nên với một mong muốn như thế, hôm nay, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị này để trước tiên lắng nghe ý kiến các đồng chí, trao đổi với những nội dung công việc lâu nay các đồng chí đã làm, có những vấn đề gì khó khăn, vướng mắc, bất cập mà các đồng chí cần kiến nghị, đề xuất thì đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm của tỉnh thì chúng tôi sẽ tiếp thu, thuộc trách nhiệm của HĐND tỉnh thì chúng tôi sẵn sàng trao đổi ngay. Những vấn đề thuộc các cơ quan khác, ngành khác, cấp có thẩm quyền khác thì chúng tôi sẽ ghi nhận và sẽ có các báo cáo. Những vấn đề thuộc trách nhiệm của Trung ương thì chúng tôi sẽ tiếp thu và tiếp tục cùng các đồng chí kiến nghị.”

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cũng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị chủ động đề xuất giải pháp hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền rà soát, thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ, kịp thời chủ trương của Đảng về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng bền vững. Đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về lâm nghiệp bảo đảm đáp ứng được yêu cầu quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; phát huy được tiềm năng, lợi thế của rừng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu những khó khăn, vướng mắc, bất cập và đề xuất nhiều giải pháp nhằm đảm bảo các điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian tới; tập trung vào các nội dung: Đề xuất Chính phủ, các bộ ngành liên quan, tỉnh Gia Lai có chế độ đãi ngộ đối với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; xây dựng lực lượng Kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng vững mạnh; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ rừng để góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và phát triển rừng; thực thi pháp luật về lâm nghiệp; chú trọng đào tạo cán bộ có trình độ chuyên sâu trong lĩnh vực dự báo, cảnh báo cháy rừng, mất rừng và suy thoái rừng. Tăng cường công tác chỉ đạo về quản lý, bảo vệ rừng tại các chủ rừng là doanh nghiệp tư nhân, UBND các xã có rừng. Tái cơ cấu tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp. Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy; tăng cường quản lý nhà nước, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của các ngành, các cấp. Tổ chức rà soát, sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức bộ máy của các Ban quản lý rừng đặc dụng để quản lý những diện tích rừng đặc dụng được giao phù hợp với diện tích rừng đặc dụng quy hoạch và phù hợp với tình hình thực tế; tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và các ngành chức năng trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng gắn với triển khai các mô hình sinh kế cho người dân sinh sống gần rừng và phát triển du lịch…

