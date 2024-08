Hội nghị sơ tháng thực hiện công tác chuyển hoá địa bàn, xây dựng “xã biên giới sạch về ma tuý”

Sáng nay (15.8), Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện công tác chuyển hoá địa bàn, xây dựng “xã biên giới sạch về ma tuý”. Đại tá Dương Văn Long – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Với sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền, sự vào cuộc đầy quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò nòng cốt là lực lượng Công an tỉnh, công tác chuyển hoa địa bàn, xây dựng xã biên giới sạch về ma tuý trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 26 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh trong 6 tháng qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đáng chú ý, không để phát sinh các điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý; chủ động phát hiện, xử lý các đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý từ nơi khác đến địa bàn hoạt động, “kiểm soát chặt nguồn cầu, ngăn chặn nguồn cung ma tuý”; không để xảy ra tình trạng trồng và tái trồng cây cỏ chất ma tuý. Công tác rà soát người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý được thực hiện chặt chẽ hơn. Đặc biệt, công tác tuyên truyền về phòng, chống ma tuý được triển khai rộng khắp đến thôn, làng, tổ dân phố gắn liền với thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, nhân dân đối với công tác phòng, ngừa, đấu tranh với tội phạm ma tuý và tệ nạn xã hội. Bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, Hội nghị đã tập trung phân tích, thảo luận những tồn tại, vướng mắc và đề ra nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ và chấn chỉnh để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 26 trong thời gian tới.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, Đại tá Dương Văn Long – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Gia Lai khẳng định kết quả đã đạt được là tiền đề quan trọng để Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 26. Do đó, trên cơ sở những ý kiến thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Long đề nghị trong thời gian tới, các sở, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo 3 huyện cùng 7 xã biên giới của tỉnh cần tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 26 theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, bám sát mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể đã đề ra để thực hiện, bảo đảm thống nhất cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cấp xã. Huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này. Đại tá Dương Văn Long nhấn mạnh, công tác chuyển hoá địa bàn, xây dựng “xã biên giới sạch về ma tuý” theo lộ trình thực hiện trong 2 năm (2024 -2025). Từ nay đến hết năm 2025, còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện, với yêu cầu nhiệm vụ cao và khối lượng công việc nhiều, các cơ quan, địa phương, đơn vị hữu quan cần sớm hoàn thành để nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần quan trọng vào đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.

Ngô Thanh – Mạnh Hà

