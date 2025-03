Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể Công an cấp huyện và Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về việc điều động, bố trí lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sỹ

Sáng nay (ngày 1/3/2025), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể Công an cấp huyện và Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bố trí lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ. Đồng chí Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Hội nghị; Công an tỉnh Gia Lai đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc: Giải thể Công an cấp huyện thuộc tỉnh Gia Lai; chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức bộ máy của Bộ Công an; chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an cấp xã. Đồng thời, thông báo các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về: Điều động, bố trí lãnh đạo Công an cấp phòng; điều động, bố trí đối với Đội trưởng thuộc các phòng Công an tỉnh; điều động, bố trí đối với chỉ huy Công an cấp xã.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai quyết định: Điều động, bố trí chức vụ Trưởng phòng nghiệp vụ đối với 25 đồng chí; Phó Trưởng phòng đối với 135 đồng chí công tác tại 26 đơn vị cấp Phòng của Công an tỉnh; Chỉ huy cấp Đội thuộc các Phòng 304 đồng chí, trong đó: Giữ nguyên 194 đồng chí chỉ huy cấp Đội thuộc phòng, thay thế 04 đồng chí Đội trưởng, điều động 106 đồng chí chỉ huy cấp đội thuộc Công an cấp huyện về Phòng. Đối với Công an cấp xã: Bố trí đủ 218 đồng chí Trưởng Công an cấp xã (trong đó điều động 27 đồng chí Đội trưởng giữ chức vụ Trưởng Công an cấp xã); Bố trí 525 đồng chí Phó trưởng Công an cấp xã, trong đó điều động, bố trí 74 đồng chí Đội trưởng giữ chức vụ Phó trưởng Công an cấp xã (tăng 127 đồng chí so với trước khi tinh gọn bộ máy, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ); trung bình mỗi Công an xã bố trí 03 đồng chí cấp Phó, Công an phường bố trí từ 03 đến 04 đồng chí cấp Phó.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị; đồng chí Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Dấu ấn và hình ảnh Công an cấp huyện đã gắn bó máu thịt với mỗi cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Gia Lai nói riêng, việc giải thể Công an cấp huyện và các tổ chức trực thuộc chính thức là bước ngoặt lịch sử mới của lực lượng Công an toàn quốc. Đồng chí Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cấp uỷ, lãnh đạo các Phòng thuộc Công an tỉnh, lãnh đạo, chỉ huy Công an cấp xã, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị làm tốt công tác chính trị tư tưởng, quan tâm đời sống sinh hoạt, chế độ chính sách, bố trí, sắp xếp tạo điều kiện, môi trường làm việc phù hợp với trình độ đào tạo, khả năng, triển vọng phát triển đối với cán bộ, chiến sỹ. Khẩn trương tiến hành các thủ tục bàn giao công tác, phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho từng cán bộ chiến sỹ, tuyệt đối không để gián đoạn việc thực hiện nhiệm vụ. Kiện toàn về Cấp ủy Đảng, chức danh Cơ quan điều tra và các chức danh công tác khác, khẩn trương ổn định công tác tổ chức để đưa công tác chuyên môn đi vào nề nếp; bám sát cơ sở, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đồng chí Rah Lan Lâm nhấn mạnh: Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an tỉnh thời gian tới sẽ thay đổi cơ chế vận hành, giảm đầu mối trung gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Gia Lai thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Do đó, cần có sự ủng hộ, đoàn kết, đồng lòng, thống nhất từ cấp uỷ, lãnh đạo các cấp đến toàn thể đội ngũ cán bộ chiến sỹ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm xây dựng người Công an Nhân dân “Có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc, có bàn tay sạch và biết trọng danh dự” vì “danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”.

Đoàn Bình – Minh Trung

