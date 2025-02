Hội nghị Chính phủ với các địa phương về tăng trưởng kinh tế

Sáng nay (21/02), tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị Chính phủ với các địa phương thực hiện kết luận của Trung ương, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng trưởng kinh tế. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Chính phủ kết nối đến điểm cầu UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước. Đồng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu chính trụ sở Chính phủ có đồng chí: Nguyễn Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Rah Lan Chung- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy. Dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thị Thanh Lịch, Nguyễn Hữu Quế, Dương Mah Tiệp và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cần tăng trưởng bứt phá để về đích Kế hoạch 05 năm 2021-2025, tạo đà cho tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới 2026-2030. Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 vừa bế mạc ngày 19/02, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên; quy mô GDP năm 2025 đạt khoảng trên 500 tỉ USD. Trước đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 23-24/1/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII cơ bản đồng tình nội dung Đề án về phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện do Ban cán sự đảng Chính phủ trình. Do đó, để thực hiện các kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng trưởng kinh tế, Chính phủ tổ chức Hội nghị với tất cả các địa phương để rà soát và thúc đẩy các nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo đạt mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025, tạo tiền đề cho tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030; hướng đến thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước: Đến năm 2030- kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045- kỷ niệm 100 năm thành lập Nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tăng trưởng GDP là yếu tố quan trọng nhất với việc thực hiện 2 mục tiêu nói trên, tăng trưởng GDP sẽ tác động tới quy mô nền kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, xếp hạng quy mô GDP trên thế giới. Thủ tướng nêu rõ, muốn cả nước tăng trưởng trên 8% thì tất cả các bộ ngành, địa phương, các lĩnh vực phải tăng trưởng trên 8%, doanh nghiệp trong và ngoài nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân… đều phải tăng trưởng trên 8%, không thể chỉ có một vài địa phương, một vài bộ ngành, một vài doanh nghiệp tăng trưởng cao rồi kéo cả nước lên, điều này là rất khó. Thủ tướng nhấn mạnh: Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi thì chỉ có bàn làm, không bàn lùi. Thủ tướng cũng lưu ý: Tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát và nâng cao đời sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường…

Tại Hội nghị, sau khi nghe đại diện Bộ KH & ĐT báo cáo về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá để thực hiện Kết luận của Trung ương, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng của cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên; đại diện một số địa phương đã tham gia thảo luận, nêu các giải pháp, chương trình hành động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025.

Ngọc Hà – Ksor Tuối

