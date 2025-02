Hội nghị cán bộ toàn tỉnh thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tháng 1 năm 2025 và quán triệt các kết luận của Trung ương

Sáng nay (4/2), tại Hội trường 2/9, TP. Pleiku, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tháng 1/2025 và quán triệt các kết luận của Trung ương. Các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương – Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tại điểm cầu chính.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hội trường 2/9, TP. Pleiku đến các điểm cầu cấp huyện, cấp xã trong toàn tỉnh với sự tham dự của gần 11.300 đại biểu.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đã thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tháng 1/2025 diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/1, tại Hà Nội với 5 nhóm vấn đề trọng tâm. Theo đó, tại Hội nghị, Trung ương đã thống nhất cao với Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Trong đó, xác định việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là một cuộc Cách mạng, Trung ương yêu cầu các Bộ, ban, ngành, đơn vị, địa phương phải có quyết tâm chính trị rất cao, thực hiện đồng bộ các biện pháp trên cơ sở kế thừa kết quả đạt được, nhất là những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm đã rút ra để thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong kỷ nguyên mới. Ngay trong quý I/2025, các cơ quan khẩn trương thể chế hóa để triển khai việc sắp xếp các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; khẩn trương triển khai Đề án tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương theo mô hình công an 3 cấp (Bộ, tỉnh, xã), không tổ chức Công an cấp huyện. Bên cạnh đó, tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất với các Đề án bổ sung phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên và tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 liên tục đạt 2 con số. Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý với phương án của Bộ Chính trị về giới thiệu, bố trí cán bộ các cơ quan sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy mới và thống nhất với báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024. Về công tác cán bộ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 3 đồng chí tham gia Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; kiện toàn chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bầu bổ sung 1 đồng chí tham gia Bộ Chính trị, 1 đồng chí tham gia Ban Bí thư; đồng thời đồng ý cho 1 đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên chỉ đạo các cơ quan trong hệ thống chính trị các cấp và các địa phương, đơn vị trong tỉnh quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đặc biệt là khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình để triển khai hiệu quả nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế và kiện toàn, sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị đảm bảo hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp đó, đồng chí Huỳnh Quang Thái – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt Kết luận số 118 ngày 18/1/2025 của Bộ Chính trị về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chỉ thị 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kết luận số 121 ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tổng kết Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”./.

Đức Hải – Ksor Tuối

