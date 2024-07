HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021 – 2026) tổ chức Kỳ họp thứ Hai mươi (chuyên đề)

Sáng nay (30/7), tại Hội trường 2/9, TP. Pleiku, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021 – 2026) đã tổ chức Kỳ họp thứ Hai mươi (chuyên đề). Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và Thường trực HĐND 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nêu rõ: Kỳ họp thứ Hai mươi (chuyên đề) sẽ xem xét, thảo luận để HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của tỉnh Gia Lai, làm cơ sở pháp lý cho UBND tỉnh hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ gửi cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nêu: “Hôm nay, HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 20 (chuyên đề) để xem xét, thảo luận dự thảo nghị quyết về tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của tỉnh Gia Lai, làm cơ sở pháp lý cho UBND tỉnh hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ gửi cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Nội dung HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại Kỳ họp đã được UBND tỉnh chuẩn bị đầy đủ, đúng luật và được Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra theo quy định. Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, nghiên cứu, thảo luận đối với nội dung dự thảo nghị quyết làm cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết định.”

Tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh đã trình bày Tờ trình số 1822 ngày 25/7/2024 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan tiến hành các bước theo quy trình, quy định triển khai chủ trương sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã là: Sáp nhập toàn bộ xã Tân Sơn vào xã Biển Hồ (TP. Pleiku) và sáp nhập làng Lợt của xã Đăk Hlơ (huyện Kbang) vào xã Nghĩa An và sáp nhập phần còn lại của xã Đăk HLơ vào xã Kông Bờ La và nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của cử tri và Nhân dân các địa phương; các địa phương thuộc diện sắp xếp, sáp nhập cũng đã xây dựng phương án sắp xếp lại bộ máy hệ thống chính trị cấp xã; bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức dôi dư; sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau sáp nhập. Đồng thời, lập hồ sơ, báo cáo đề nghị trung ương cho phép tỉnh Gia Lai triển khai phương án sáp nhập nguyên trạng huyện Đak Pơ vào thị xã An Khê sau năm 2030.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Trên cơ sở triển khai thực hiện chủ trương của cấp có thẩm quyền, UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ Hai mươi (chuyên đề) xem xét, ban hành Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của tỉnh Gia Lai như sau: Thứ nhất, tán thành chủ trương sắp xếp huyện Đak Pơ vào thị xã An Khê sau năm 2030 và vẫn giữ nguyên thị xã An Khê. Thứ hai, sắp xếp nguyên trạng xã Tân Sơn vào xã Biển Hồ để thành lập đơn vị hành chính mới, lấy tên xã Biển Hồ thuộc thành phố Pleiku. Thứ ba, điều chỉnh địa giới hành chính, chuyển làng Lợt thuộc xã Đăk Hlơ vào xã Nghĩa An quản lý; phần còn lại của xã Đăk Hlơ sắp xếp vào xã Kông Bờ La để thành lập đơn vị hành chính mới lấy tên xã Kông Bờ La thuộc huyện Kbang. UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ Hai Mươi (chuyên đề) xem xét, ban hành Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của tỉnh Gia Lai để Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.”

Sau khi Ban Pháp chế, HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra nội dung do UBND tỉnh trình, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và biểu quyết thống nhất để HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Gia Lai.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị UBND tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục gửi các cơ quan trung ương xem xét, quyết định theo thẩm quyền; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan bảo đảm quyền lợi theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu bế mạc Kỳ họp: “Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 20 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa 12 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Tại Kỳ họp, các vị đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 và chủ trương sát nhập cấp huyện sau năm 2030 của tỉnh Gia Lai. Đề nghị UBND tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ gửi các cơ quan Trung ương xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm hoàn chỉnh chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng theo quy định. Thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi tuyên bố Bế mạc Kỳ họp thứ 20 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Xin trân trọng cảm ơn.”

Đức Hải – R’Piên – Phi Long

Lượt xem: 3