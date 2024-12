Giao ban các cơ quan khối Đảng tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quý IV năm 2024

Chiều nay (4/12), đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Phó Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị Giao ban trực tuyến các cơ quan khối Đảng tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quý IV năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy đến điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và 17 điểm cầu tại các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong toàn tỉnh.

Trong quý IV năm 2024, các cơ quan khối Đảng tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương và xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Trọng tâm là tập trung triển khai công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đối với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ thêm những kết quả hoạt động và đạt được của các cơ quan khối Đảng tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong năm 2024; đồng thời, đưa ra các giải pháp để khắc phục một số tồn tại, vướng mắc nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà các cơ quan khối Đảng tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã đạt được trong quý IV và cả năm 2024. Đồng thời, đề nghị các cơ quan khối Đảng tỉnh và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tập trung rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024; trên cơ sở đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các giải pháp căn cơ để lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao nhất nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2025 – năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và có tính quyết định trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh. Trong đó, cần tập trung vào một số lĩnh vực còn đạt thấp và hạn chế trong năm 2024; đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân và giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên lưu ý trước mắt cần tập trung chăm lo đảm bảo các điều kiện để Nhân dân vui Xuân, đón Tết Ất Tỵ 2025 vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Đại hội XIV của Đảng; khẩn trương triển khai tổng kết Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” gắn với làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm tình hình, định hướng dư luận xã hội đồng thuận đối với chủ trương lớn của Trung ương./.

Đức Hải – R’Piên

