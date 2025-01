Giải Báo chí tỉnh Gia Lai lần thứ XIII năm 2024 – Sân chơi hấp dẫn cho người làm báo

Chiều nay (7.1), tại Khách sạn Pleiku Palace, thành phố Pleiku đã diễn ra Lễ tổng kết, trao Giải Báo chí tỉnh Gia Lai lần thứ XIII năm 2024. Dự Lễ trao giải có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh Gia Lai lần thứ XIII năm 2024; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và đông đảo các phóng viên, nhà báo đạt giải. Sau 13 lần tổ chức, Giải Báo chí tỉnh Gia Lai tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng, sức hấp dẫn và sự lan toả của một sân chơi bổ ích dành cho những người làm nghề báo trong và ngoài tỉnh.

Sau một thời gian dài phát động, Giải Báo chí tỉnh Gia Lai lần thứ XIII năm 2024 đã nhận được sự hưởng ứng sôi nổi, nhiệt tình của đông đảo đội ngũ những người làm báo trong và ngoài tỉnh. Theo đó, Ban Tổ chức đã nhận được 127 tác phẩm thuộc 4 thể loại báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình đến từ các cơ quan báo chí của tỉnh, các trung tâm VH,TT&TT huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan báo chí Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh, tăng 37 tác phẩm so với Giải báo chí tỉnh lần thứ XII năm 2023. Trong đó, có 32 tác phẩm báo in; 49 tác phẩm báo điện tử, 24 tác phẩm phát thanh, 22 tác phẩm truyền hình. Đáng ghi nhận, số lượng tác giả, nhóm tác giả, các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh cũng tham gia nhiều hơn năm trước.

Sau 2 vòng chấm sơ khảo, chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 40 tác phẩm báo chí xuất sắc để trao giải, gồm: 4 giải A, 8 giải B, 12 giải C và 16 giải Khuyến khích, tăng 10 giải so với năm 2023. Trong đó, phóng sự Đánh thức di sản của nhóm tác giả Kim Ngân – Ngọc Dung – Minh Diện – Hồng Kin đến từ Đài PT -TH Gia Lai đạt giải A ở thể loại báo nói; phóng sự Ấm no từ thuỷ lợi Plei Keo của nhóm tác giả Đức Hải – Thanh Sáng – Dương Trung đến từ Đài PT -TH Gia Lai đạt giải A ở thể loại báo hình; phóng sự Vì bình yên của buôn làng của nhóm tác giả: Nguyễn Lê Minh Triều – Lê Văn Anh – Nguyễn Thị Dung – Lê Thị Phương Duyên của Báo Gia Lai đạt giải A ở thể loại báo in; Loạt bài 3 kỳ: Chiến trường K- Mùa chinh chiến ấy của nhóm tác giả: Lê Thị Phương Duyên – Trần Hoàng Châu Ngọc đến từ Báo Gia Lai đạt giải A ở thể loại báo điện tử. Với những người làm báo, việc được ghi nhận và vinh danh tại một sân chơi báo chí có chất lượng cao như Giải Báo chí tỉnh Gia Lai đã mang lại niềm tự hào và nhiều cảm xúc đặc biệt.

Nhà báo Trần Đức Hải – Đài PT -TH Gia Lai chia sẻ: “Tôi tham gia Giải Báo chí tỉnh Gia Lai lần thứ 13 và có phóng sự Ấm no từ thuỷ lợi Plei Keo đạt giải cao, tôi cảm thấy rất vui và vinh dự. Đây là phóng sự nói về chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước khi đầu tư thuỷ lợi Plei Keo qua đó mang lại cuộc sống ấm no cho người dân nơi đây. Đặc biệt hơn đây là một món quà của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với người dân Plei Keo./ Bản thân tôi cảm thấy Giải Báo chí tỉnh là một sân chơi rất ý nghĩa và quan trọng đối với người làm báo.”

Bà Đỗ Thị Loan – Phó Giám đốc TT Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Ia Pa bày tỏ: “Tôi cảm thấy đây là một sân chơi về nghề báo rất hấp dẫn và quan trọng, nhất là đối với những người đang làm nghề tại các địa phương khá xa và khó khăn như huyện Ia Pa. Tại đây, tôi được giao lưu, học hỏi rất nhiều điều cần thiết để nâng cao kỹ năng làm báo của mình như cách phát hiện, khai thác đề tài cũng như xử lý đề tài để thành những tác phẩm báo chí hấp dẫn, đổi mới.”

Theo đánh giá của Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí tỉnh Gia Lai lần thứ XIII, các tác phẩm đạt giải đều có nội dung tư tưởng tốt, có tính phát hiện và tính chiến đấu, sáng tạo trong cách thể hiện, có tác động tốt đến xã hội. Nội dung các tác phẩm đã phản ánh khá toàn diện tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh, phát huy được thế mạnh của tất cả các loại hình báo chí trong cách thức thể hiện. Trong đó, tập trung phản ánh các lĩnh vực về phát triển kinh tế – xã hội, như tìm tòi các mô hình phát triển kinh tế mới; xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; áp dụng khoa học – kỹ thuật trong thực tiễn đời sống; những tấm gương người tốt, việc tốt điển hình về lòng nhân ái, thương người như thể thương thân; các giá trị văn hóa, lễ hội dân gian cần bảo tồn, phát huy trong thời kỳ mới. Cùng với đó có nhiều tác phẩm đề cập đến những vấn đề tiêu cực, sai phạm ở các địa phương, đơn vị; đặc biệt có nhiều tác phẩm báo chí phản ánh về những vấn đề “nóng” của xã hội; một số vụ việc, vấn đề báo chí nêu được các ngành hữu quan, các địa phương tiếp thu, có biện pháp xử lý, đem lại niềm tin trong Nhân dân.

Ông Trần Quốc Anh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí tỉnh lần thứ XIII năm 2024 phát biểu: “Giải Báo chí tỉnh Gia Lai lần thứ XIII năm 2024 tiếp tục khẳng định được uy tín của một Giải báo chí có tính chất chuyên nghiệp và ngày càng có quy mô, sức hút với đội ngũ người làm báo trong và ngoài tỉnh. Qua đó, khẳng định đội ngũ các nhà báo đã thể hiện rất rõ bản lĩnh, tâm huyết, năng lực chuyên môn, sự hiểu biết lý luận và thực tiễn, dùng chức nghiệp của mình tác động vào đời sống chính trị xã hội. Nếu như trước đây nhà báo phản ánh sự kiện, vấn đề theo kiểu “đánh trống bỏ dùi”, thì nay, các cơ quan báo chí và nhiều nhà báo theo đuổi sự việc đến kết quả cuối cùng. Điều đó phản ánh rằng Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã rất quan tâm và tin tưởng báo chí; quyết liệt giải quyết các vụ việc mà báo chí thông tin, mang lại hiệu quả thiết thực trong quản lý, lãnh đạo, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền địa phương các cấp…”

Tiếp tục quy tụ nhiều tác giả, nhóm tác giả tham gia với những tác phẩm xuất sắc, mang đậm hơi thở cuộc sống và tạo hiệu ứng tốt trong xã hội, qua 13 năm tổ chức, Giải Báo chí tỉnh Gia Lai đã kịp thời ghi nhận, động viên tinh thần thi đua lao động sáng tạo và tạo ra sân chơi bổ ích cho những người làm báo trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh Gia Lai đã phát động Giải lần thứ XIV năm 2025 với 4 loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình. Thời gian nhận tác phẩm dự giải đến hết ngày 30/5/2025 (theo dấu bưu điện). Dự kiến Ban Tổ chức sẽ công bố và trao giải thưởng vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025)./.

Ngô Thanh – Huy Toàn – Minh Trung

